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Kılıç Holding’den deniz tutkunu kadınlara tam destek

Hizmet verdiği tüm sektörlere küresel anlamda gelişim ve yeni fikirler için katkıda bulunan Kılıç Holding, Deniz tutkunu ve başarılı kadınlardan oluşan Tutkumm ekibine destek veriyor.

Kılıç Holding’den deniz tutkunu kadınlara tam destek
Doğaya, denize, yelkene tutkun kadınların büyük desteğini kazanan Tutkumm Ekibi, 19 Mayıs tarihinde Milta Bodrum Marina Fener’de ‘Vira Bismillah’ demişti.  Bugün Ekip, Akdeniz yolculuğunda Finike’ye ulaştı. Her limanda çiçeklerle karşılanan Tutkumm Ekibi’ne ilgi de oldukça yüksek.
 
Her biri kendi alanlarında başarılı olan, Bilgisayar Programcısı Kaptan Neşe Hasipek, İstatistikçi Ceyda Güleçyüz, Y. Şehir Plancısı Şule Kükrer ve Gazeteci Ferda Volkan’a  farklı  etaplarda 20 kadın yelkenci daha eşlik edecek.
 
Fotoğraf sergisi de açılacak
 
Kılıç Holding’in de desteği ile, konaklayacağı 22 limanda kadın yelkenciler tarafından karşılanacak olan Tutkumm ekibi, program seyir ile ilgili her limanda sunum gerçekleştirecek. Başarılı kadınlarımızdan Şule Kükrer ve Ferda Volkan’ın seyir fotoğraflarından oluşan bir sergide  Girne’de açılacak. Fotoğraf sergisi, 16 Temmuz'da Turgutreis D Marin, 6 Ağustos’ta da Bodrum Trafo’da tekrarlanacak.
 
Deniz tutkusuyla ünlü kadınlarımızın,  bin 300 millik seyir ile  Datça, Marmaris, Palamutbükü, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Kekova, Finike, Kemer, Antalya, Alanya, Gazipaşa, Side, Anamur Bozyazı, Aydıncık, Taşucu, Mersin, Karataş, İskenderun,  Kıbrıs’ta Karpaz ve Girne önemli durakları olacak.
 
Türk bayraklı, 2002 doğumlu Bavaria 44 Tutkumm teknesiyle yola çıkan, Bodrum’dan yelken açarak Akdeniz’i İskenderun’a kadar geçecek olan ekip, Kıbrıs’ta Karpaz ve Girne’ye gidip aynı rotayla geri dönecek.
 
Çiçeklerle karşılanıyorlar
 
Finike’den sonra Kemer’de demirleyeceklerini ifade eden Tutkumm Kaptanı Bilgisayar Programcısı Neşe Hasipek, yolculuklarının planladıkları gibi geçtiğini belirterek, her limanda çiçeklerle karşılandıklarını söyledi. Kendilerine  büyük bir ilginin olduğunu herkesin cesaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini belirten Hasipek, “Zaman zaman ekibimiz büyüyor. Her limanda sevgi gösterileri ile karşılaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hatta denizin ortasında bile bizler görüşmek isteyenler için rotamızı değiştiriyoruz. Her limanda bize flama hediye ediyorlar. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
 
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