Kılıç Holding’e İnsana Saygı Ödülü

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak ve deneyimlerini iyileştirecek uygulamaların aktarıldığı Kariyer.net ana sponsorluğunda gerçekleştirilen İK Zirvesi’nde, İnsana Saygı Ödülleri sahiplerini buldu.
İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra, en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmalara verilen ödül kapsamında, Kılıç Holding, 2017 yılı İnsana Saygı Ödülüne layık görüldü.
Çipura ve levrek üretimi ile deniz balıkları yetiştiriciliğinde dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ve Türkiye’de istihdama önemli katkılar sağlayan Kılıç Holding adına ödülü Kılıç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Taban Sevgen ve İnsan Kaynakları İşe Alım ve Eğitim Sorumlusu Songül Dönmez aldı.
“Ödül tüm çalışanlarımızın”
Kılıç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Taban Sevgen, insana verilen değer konusunda tavizsiz olduklarını ifade ederek, “İnsan için üretirken insana saygıyı ihmal etmeyen bir anlayışa sahibiz. Bunun takdir edilmesi bizim için gurur vesilesi. Teşekkür ediyorum” dedi.
İnsan Kaynakları İşe Alım ve Eğitim Sorumlusu Songül Dönmez ise çalışanların huzuru ve mutluluğunun doğrudan üretimin kalitesine yansıdığını ifade ederek “Bu bilinçle her bir çalışanımızın huzuru bizim için en önemli kriter. Bu ödülü tüm çalışanlarımız adına alıyoruz” diye konuştu.
İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra, en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmalara verilen ödül kapsamında, Kılıç Holding, 2017 yılı İnsana Saygı Ödülüne layık görüldü.
Çipura ve levrek üretimi ile deniz balıkları yetiştiriciliğinde dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ve Türkiye’de istihdama önemli katkılar sağlayan Kılıç Holding adına ödülü Kılıç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Taban Sevgen ve İnsan Kaynakları İşe Alım ve Eğitim Sorumlusu Songül Dönmez aldı.
“Ödül tüm çalışanlarımızın”
Kılıç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Taban Sevgen, insana verilen değer konusunda tavizsiz olduklarını ifade ederek, “İnsan için üretirken insana saygıyı ihmal etmeyen bir anlayışa sahibiz. Bunun takdir edilmesi bizim için gurur vesilesi. Teşekkür ediyorum” dedi.
İnsan Kaynakları İşe Alım ve Eğitim Sorumlusu Songül Dönmez ise çalışanların huzuru ve mutluluğunun doğrudan üretimin kalitesine yansıdığını ifade ederek “Bu bilinçle her bir çalışanımızın huzuru bizim için en önemli kriter. Bu ödülü tüm çalışanlarımız adına alıyoruz” diye konuştu.