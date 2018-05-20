Kılıç Holding’e İnsana Saygı Ödülü Kuruluşundan bugüne attığı her adımda topluma karşı olan sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeyi temel ilke edinen, balık yetiştiriciliğinde dünyanın sayılı büyük firmaları arasında yer alan ve 2 bin kişiye istihdam sağlayan Kılıç Holding, İnsana Saygı Ödülü’nün de sahibi oldu.

20 Mayıs 2018 Pazar 18:07