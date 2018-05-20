Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor Eto dünya Bursa bilim
Bal küresel pazarı 2,4 milyon tona ulaşacak
Bal küresel pazarı 2,4 milyon...
Türk Telekom'dan Galatasaray'a özel video
Türk Telekom'dan Galatasaray'a özel video
KOBİ'leri koruyacak
KOBİ'leri koruyacak
Otomotiv ralli yaptı
Otomotiv ralli yaptı
Doların egemenliği çöküyor
Doların egemenliği çöküyor

Kılıç Holding’e İnsana Saygı Ödülü

Kuruluşundan bugüne attığı her adımda topluma karşı olan sorumluluğunun bilinciyle hareket etmeyi temel ilke edinen, balık yetiştiriciliğinde dünyanın sayılı büyük firmaları arasında yer alan ve 2 bin kişiye istihdam sağlayan Kılıç Holding, İnsana Saygı Ödülü’nün de sahibi oldu.

Kılıç Holding’e İnsana Saygı Ödülü
Kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak ve deneyimlerini iyileştirecek uygulamaların aktarıldığı Kariyer.net ana sponsorluğunda gerçekleştirilen İK Zirvesi’nde, İnsana Saygı Ödülleri sahiplerini buldu.
İş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra, en çok başvuru alan ve en çok istihdam yaratan firmalara verilen ödül kapsamında, Kılıç Holding, 2017 yılı İnsana Saygı Ödülüne layık görüldü.
Çipura ve levrek üretimi ile deniz balıkları yetiştiriciliğinde dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ve Türkiye’de  istihdama önemli katkılar sağlayan  Kılıç Holding adına ödülü Kılıç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Taban Sevgen ve İnsan Kaynakları İşe Alım ve Eğitim Sorumlusu Songül Dönmez aldı.
 
“Ödül tüm çalışanlarımızın”
 
Kılıç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Pınar Taban Sevgen, insana verilen değer konusunda tavizsiz olduklarını ifade ederek, “İnsan için üretirken insana saygıyı ihmal etmeyen bir anlayışa sahibiz. Bunun takdir edilmesi bizim için gurur vesilesi. Teşekkür ediyorum” dedi.
İnsan Kaynakları İşe Alım ve Eğitim Sorumlusu Songül Dönmez ise çalışanların huzuru ve mutluluğunun doğrudan üretimin kalitesine yansıdığını ifade ederek “Bu bilinçle her bir çalışanımızın huzuru bizim için en önemli kriter. Bu ödülü tüm çalışanlarımız adına alıyoruz” diye konuştu.
 
 
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5