Kılıçdaroğlu, pazarcı esnafıyla iftarda buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin sorunların uygarca çözülmesini arzu ettiğini belirterek, "Kavgasız ve huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Dolayısıyla huzurlu bir Türkiye, hepimizin barış içinde yaşadığı bir Türkiye demektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bakırköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bakırköy Halk Pazarı'nda düzenlenen İstanbul Umum Pazarcılar Odası iftarına katıldı.

İstanbul Umum Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün'ün konuşmasında "Bir pazar yerimiz var. Bunun üstünü kapatalım, altı otopark olsun. Dolayısıyla hem esnafımız hem de alışveriş yapan müşterimiz rahat etsin." dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da bu konuda söz verdiğini anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Demek ki bir sorunu oturup konuştuğumuz zaman akılcı politikalarla çözebiliyoruz. İki başkana da hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Keşke Türkiye bu kadar güzel yönetilebilseydi." diye konuştu.

Esnaf gibi kendisinin de bu işin takipçisi olacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hep birlikte temelini atacağız. Sonra da hep birlikte açılışını yapacağız. Hepimizin huzura ihtiyacı var. Bu ülkede birlikte yaşamaya ihtiyaç var. Hepimiz bir arada kardeşçe yaşamalıyız. Hepimiz bir arada dertlerimizi rahatlıkla dile getirebilmeliyiz. Hepimiz, sorunlarımızın uygarca çözülmesini arzu etmeliyiz. Kavgasız ve huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Dolayısıyla huzurlu bir Türkiye, hepimizin barış içinde yaşadığı bir Türkiye demektir." (AA)