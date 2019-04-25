Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetini kabul etti.
CHP Genel Merkezi'ne gelen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve beraberindeki heyeti, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak karşıladı.
Kılıçdaroğlu'nun makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.
Görüşmenin ardından Kaslowski ve beraberindekiler parti genel merkezinden ayrıldı.
Edinilen bilgiye göre, görüşmede Kaslowski, Çubuk'ta şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu da yaşadığı olaya ilişkin TÜSİAD heyetine bilgi vererek, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
Türkiye'de yaşanan gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, yerel seçimler sonrası İstanbul'da yaşanan belirsizliğin sonlandırılarak, ülkenin gerçek gündemine dönülmesinin önemine işaret edildi.