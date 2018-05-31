Kilim Mobilya'dan "Müşteri Dostu" Atak

Türkiye'de markalı mobilya sektörünün öncü kuruluşlarından Kilim Mobilya, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile birlikte, tüm yurt içi ve yurt dışı bayilerinde, Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) onaylı, “Müşteri Dostu Kuruluş - MDK” ve “Müşteri Dostu Marka - MDM” damgalı bayrakları dalgalandırmak için tüm bayileriyle birlikte yeni bir proje başlattı. Mobilya satış merkezlerinde yeni bakış açısıyla bağlantılı olarak hizmet anlayışını da değiştirerek bu değişim ve gelişim sürecine katkı sağlamak isteyen Kilim Mobilya, mobilya sektöründe satış merkezlerinde hizmet standardı oluşturmak ve bu standardı tüm sektörün kullanımına açmadan önce “Kilim bayrağı”nın dalgalandığı noktalarda uygulayıp, belgelendirerek, sektöründe “dünyada ve Türkiye’de ilk marka” olmayı hedefliyor.



Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit yeni projeyi, “Logomuzda, ürün gamımızda, müşterilerimize temas noktası olan satış noktalarımızdaki mağaza tasarımı ve dış cephelerinde yaptığımız köklü değişikliklerle büyüme sürecini sağlam adımlarla sürdüren Kilim Mobilya ailesi olarak, değişim ve gelişim sürecimiz tüm hızı ile devam ediyor” diye özetledi ve ekledi:



Mesut Yiğit: Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) tarafından da kabul edilen bir proje



“Bu önemli projede de ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için kurulmuş olan ve ulusal standardizasyon teşkilatımız olan Türk Standartları Enstitüsü ile stratejik işbirliği yaptık. Bu proje ayrıca, TSE ve Kilim’in ortaklaşa gerçekleştirdiği proje olmasının yanı sıra, Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) tarafından da kabul edilen bir proje olma özelliğini de taşıyor.”



Mesut Yiğit’in verdiği bilgilere göre, Kilim Mobilya’nın tüm bayilerini kapsayan projenin ilk aşaması, “Kilim bayrağının dalgalandığı satış noktalarında Hizmet Yeterlilik Belgelendirme (HYB) denetimlerinin gerçekleşmesi ve belgenin alınması için gerekliliklerin tamamlanarak Belgenin alınması” olarak belirlendi.



“Kilim” markasına Müşteri Dostu Marka (MDM) ünvanının kullanım hakkı geliyor



Kilim Mobilya’nin değişim ve gelişim sürecinde önemli bir yeri olan projenin ikinci aşamasında, standartların üstünde mobilya sektöründe satış noktalarına özel Kilim’in belirlediği standartların geliştirilmesi ve tüm bayilerde bu standart gereklerinin tamamlanarak “Müşteri Dostu Kuruluş (MDK) Belgesi”nin alınması, üçüncü ve son aşamada da ulusal ve uluslararası arenada sektörün kullanımına sunulan standardı oluşturan Kilim markasının Müşteri Dostu Marka (MDM) denetimlerinden geçerek bu ünvanının kullanımını hak etmesi için gerekleri yerine getirilmesi hedefleniyor.



Türkiye’de “HYB ve MDK Belgesi” alan ilk mobilya bayisi Kilim Mobilya Gaziantep bayii “Zeugma Mobilya” oldu



Projenin ilk ayağı olan “HYB Belgesi” alımları için çalışmaların başladığının altını çizen Mesut yiğit, “Bu kapsamda, Türkiye’de mobilya sektöründe ilk olarak, bir satış noktasında TSE'den Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ve aynı zamanda Müşteri Dostu Marka Belgesi alan mobilya bayii Gaziantep Kilim Mobilya bayisi Zeugma Mobilya oldu” dedi ve ekledi:



“Yine, Hatay-Kırıkhan Kilim bayisi Demirhanlar Mobilya Hatay’da ve Ankara Kilim Bayisi Oran Mobilya da Ankara’da mobilya sektörde ilk HYB belgesi alan kuruluşlar olarak TSE tarihine geçtiler. Bunlara ek olarak Diyarbakır Kilim Bayisi Serhat Mobilya (Akar) da HYB belgesi almaya hak kazandı. Sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedeflediğimiz bu projede geldiğimiz noktada ise dünyada ve Türkiye’de “ilk Müşteri Dostu Kuruluş (MDK)” denetimlerini yine Kilim Mobilya Gaziantep bayisi Zeugma Mobilya başarı ile tamamladı. Başarının temelinde yönetimimizin verdiği destek ve Kilim ailesi olma ruhunun tüm ekip arkadaşlarımızda en üst düzeyde olması bulunuyor. Hedefimiz, çok kısa sürede, yurt içindeki ve dışındaki tüm bayilerimizde HYB ve MDK belgelendirme çalışmalarını tamamlamaktır”



TSE denetimleri Kilim Mobilya’nın sunduğu tüm operasyonel hizmetleri kapsıyor



TSE’nin, Kilim Mobilya’nın merkez ve tüm bayilerinde yürüteceği denetimlerdeki kriterler arasında; müşteri memnuniyeti politikası, müşteri memnuniyeti ile ilgili hedefler, organizasyon yapısı, insan kaynakları uygulamaları, çalışma ortamı, eğitimler, çağrı merkezi uygulamaları, memnuniyet ölçümleri, sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal kimlik, hukuki işlemler ve yasal şartlar, acil durum planları, bilgi teknolojileri uygulamaları, gizlilik ve ulaşılabilirlik gibi konuların yanında, bayi çalışanlarının müşterilere davranışlarından, genel görünüm ve eğitimlerine, bayi tasarımlarına kadar Kilim Mobilya müşterilerine sunmuş olduğu tüm operasyonel hizmetler bulunuyor.



35 Avrupa ve Akdeniz ülkesinde, TSE koordinasyon ve yönetiminde yürütülüyor



Avrupa’nın kalite alanındaki lider kuruluşu Avrupa Kalite Teşkilatı(EOQ), Aralık 2013’te İstanbul’da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında bu belgelendirme modelini "EOQ Projesi" olarak kabul etti. Bu belgelendirme modelinin EOQ tarafından benimsenmesi ile ilk kez Türkiye’nin geliştirdiği bir kalite belgelendirme modeli Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanmış oldu. MDM-MDK belgelendirmesi, Teşkilata üye 35 Avrupa ve Akdeniz ülkesinde, TSE koordinasyon ve yönetiminde yürütülüyor. TSE, bu belgelendirme modelini geliştiren kuruluş olarak, projeye katılmak isteyen EOQ üye ülkelerine know-how, eğitim, danışmanlık ve doküman desteği sağlıyor.

