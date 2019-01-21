Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Konya Ticaret Borsası moda TOBB Ekonomi Şurası servet eşitsizliği vali
Hayatımız Maden dediler
Hayatımız Maden dediler
Kota 100 bine çıktı
Kota 100 bine çıktı
Zamma itiraz etti
Zamma itiraz etti
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı ticari geçişlere kapatıldı

- Ticari geçişler geçici süreyle Karkamış ve Öncüpınar gümrük kapılarına yönlendirilecek

Kilis Çobanbey Sınır Kapısı ticari geçişlere kapatıldı
banner17

KİLİS (AA) - Kilis Çobanbey Sınır Kapısı ticari geçişlere kapatıldı.

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınır kapısının taşınma işlemleri nedeniyle ticari geçişlere kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, kapının, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası insani yardımlar için Ticaret Bakanlığının 17 Ekim 2017 tarihli 28731802 sayılı onayıyla A sınıfına yükseltilerek 15 Aralık 2017'den itibaren ticari geçişlere açıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda oluşturulan geçici sahada bugüne kadar toplam 70 bin tırın giriş çıkış işleminin geçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca ülkemize yakışır olarak projelendirilen ve Tek Durak Sistemi'nin uygulanacağı Çobanbey Gümrük Kapısı'nın inşaatı tamamlandığından dolayı 21-27 Ocak tarihleri arasında taşıma işlemleri gerçekleştirilecek olup gümrük hizmeti verilmeyecektir. İthalatçı ve nakliyecilerimizin mağduriyet yaşamaması için bu süre zarfında Öncüpınar veya Karkamış gümrük kapılarını tercih etmeleri önemle duyurulur."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çobanbey Gümrük KapısıGeçici Süreyle KapatıldıKilis
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1