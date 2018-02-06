Kilis esnafında borç erteleme sevinci

KİLİS (AA) - KEREM KOCALAR - Bakanlar Kurulunun Kilis'te vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesine ilişkin kararı, kent esnafında sevinç yarattı.

Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana sığınmacılara ev sahipliği yapan ve terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalan Kilis, Zeytin Dalı Harekatı'nın da sembol şehirlerinden oldu.

Bir süre önce kenti ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları, Kilis esnafında heyecanla karşılandı.

Başbakan Yıldırım'ın esnafa ilişkin, "Sigorta, vergi, kredi gibi taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyorlar. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz" şeklindeki açıklamalarının ardından Bakanlar Kurulunda, Kilis'in tamamı için 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının 31 Aralık 2018'e kadar ertelenmesi kararı, kent esnafını memnun etti.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, AA muhabirine, Kilis'in daha önce terör örgütü DEAŞ'ın, şimdilerde ise başka terör örgütlerinin roketli saldırılarına maruz kaldığını söyledi. Bu saldırılar nedeniyle kent ekonomisinin olumsuz etkilendiğini dile getiren Öndeş, "Ekonomimiz tam düzelirken yeniden sarsılmaya başladı." dedi.

Tüm olumsuzluklara rağmen kent halkının vatanına ve milletine en güçlü şekilde bağlı olduğunu anlatan Öndeş, şöyle konuştu:

"2016 yılında DEAŞ'ın roket saldırılarına maruz kaldığımızda 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla 'mücbir sebep' ilan edilmiştik. Vergi ve sosyal güvenlik gibi bazı borçlarımız ertelendi. Bu fırsat, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla sona erdi. Biz de Sayın Başbakanımızdan yeniden 'mücbir sebep' ilan edilmemizi istedik. Eğer mümkünse de 2 yıldır biriken borçlarımızın silinmesini istemiştik. Ayrıca o zaman Kilis'e özgü KOSGEB kredileri geliştirilmişti. Başbakanımızdan bu KOSGEB kredilerimizin de en azından 1 yıl faizsiz ötelenmesini talep etmiştik. Başbakanımız da bu konuda çalışma yapacağından bahsetmişti, şimdi onun sevincini yaşıyoruz."

Öndeş, Bakanlar Kurulu kararının kentte memnuniyetle karşılandığını vurgulayarak, "Alınan kararlar, kent ekonomisine katkı sağlayacaktır. Gelen müjdeler, esnafımızın borç yükünü biraz hafifletir ve borç ödeme sıkıntısından kurtulunulur." diye konuştu.

Kentte taksicilik yapan Murat Avcı da roket saldırıları nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ama halk olarak her zaman devletin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kentte tatlıcılık yapan Fadıl Toprak ise esnafın son aylarda bazı sıkıntılar yaşadığını belirterek, alınan kararlardan memnuniyet duyduklarını kaydetti.