"Kilis karası" ihracat yolunda

KİLİS (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Halk arasında "Kilis karası" olarak adlandırılan siyah kuru üzümün Rusya, Irak ve Afganistan gibi ülkelere ihraç edilebilmesi için çalışma başlatıldı.

Kilis karası, budama ve temizleme işleminin ardından hasadından işlenmesine kadar her evresinde üreticisine katkı sunuyor. Kilis'in verimli topraklarında yıllardır üretimi yapıldığı için şehrin adıyla anılan siyah üzüm, kentte Üzüm Üreticileri Birliği'nin bulunmamasından dolayı Gaziantep, Mersin ve Nevşehir'deki tüccarlar tarafından satın alınıp yurt dışı pazarına sunuluyor.

Pazar ağının bu şekilde gerçekleşmesi nedeniyle Kilis'ten resmi olarak bir ihracat yapılmasını engelliyor.

Bu kapsamda Kilis Valiliği öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında, bu yıl ilk olarak Afganistan'a ihracat yapılması planlanıyor. Daha sonra talebin alındığı Rusya ve Irak'a resmi olarak ihracat yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan verilere göre, kent genelinde her yıl ortalama 100 bin dekar alandan 25 bin ton kuru üzüm elde ediliyor.

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis'in tarımdaki gücünü ticarette de hissettirmek istediğini söyledi.

İlçelerinin de bölgede çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Avcı, Musabeyli'nin büyük bir bölümünde üzüm yetiştirildiğini kaydetti.

Özellikle kuru üzüm satışından önemli gelir elde edildiğini belirten Avcı, bu nedenle çiftçilerin üzümde yüksek verim elde edilebilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti.

- "Üzüm potansiyelinin ihracatla, dünyaya duyurulmasını hedefliyoruz"

Kilis karasının bilinirliğinin artırılması amacıyla Valilik tarafından Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapılabilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Kilis'teki üzüm potansiyelinin ekonomik anlamda ihracatla, dünyaya duyurulmasını özellikle hedefliyoruz. Bölgemizde bir birlik kurarak, ekonomik değerinin artması noktasında çiftçilerimiz ile birlikte hareket edip, bu potansiyelin atmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin birçok bölgesine üzümler gönderiliyor. Kuru üzümün değeri, yaş üzüme göre daha fazla. Kilis karası, sıcak ve kurak bölgede yetiştiği için oldukça lezzetli. Marketlerde, kuru yemişçilerde satılan siyah kuru üzüm, aslında Kilis karası. Biz bu konuda artık farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kilis karası resmi olmamakla beraber Rusya, Irak ve Ortadoğu ülkelerine ve Afganistan'a gidiyor diye biliyoruz. Ancak birlik ve kooperatifleşme olmadığından dolayı Gaziantep ve başka illerdeki tüccarlar alıp ihracat yapıyor. Valilik ve kaymakamlık olarak bunun altyapı çalışmalarını belli bir noktaya getirdik. İnşallah çiftçilerimizin desteğiyle ekonomik olarak iyi bir noktaya geliyoruz."

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de üzümün kent için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.

Bu sene olumsuz hava şartları nedeniyle alınan verimin yarı yarıya düştüğünü aktaran Özdemir, buna rağmen çiftçilerin yoğun çabası sonucu kaliteli ürün elde edildiği bildirdi.

Kuru üzümün özellikle karasal iklimlerin yaşandığı bölgelerde tercih edildiğine dikkati çeken Özdemir, "İlimizde özellikle Musabeyli ilçesinde yüksek ürün elde ediliyor. Tat, aroma ve toprak olarak en iyi siyah üzüm Kilis'te yetiştiriliyor. Kilis Valiliğimiz öncülüğünde Kilis karasının ihraç edilebilmesi için çalışma başlatıldı. Kilis karası, gerekli anlaşmalar sağlanırsa ilk olarak Afganistan'' gitme yolunda diyebiliriz." diye konuştu.