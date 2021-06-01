Kim demiş online mobilya satılmaz diye

Pandemiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları, her alanda olduğu gibi mobilya sektöründe de dijitalleşmeyi hızlandırdı. Müşteri beklentilerine cevap verebilmek için dijital dünyadaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kelebek Mobilya, e-ticaret satışlarında Mayıs 2021’de nisan ayına oranla yüzde 245 artış yaşadı. Bu senenin en yüksek satışının yapıldığı Mayıs 2021 ile birlikte Kelebek, geçtiğimiz yılın yaz döneminde giriş yaptığı e-ticaret platformunda önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Mobilya sektöründe ürünlere dokunarak satın alma geleneğinin yerini online platformlara bırakması, markaların dijital yatırımlarının hızlanmasını beraberinde getirdi. Sektörün dijitalleşme konusundaki öncü isimlerinden olan, pandemi süreciyle birlikte görüntülü arama ve kişiye özel randevulu hizmet dönemini başlatan Kelebek Mobilya, e-ticaret alanında da satışlarını arttırdı.

E-ticaret satışları mayısta zirve yaptı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında e-ticaret sitelerini devreye aldıklarını anımsatan Kelebek Mobilya Marka Direktörü Serkan Kaplan, Türkiye’nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek’in değişen tüketici alışkanlarına hızla adapte olduğunu söyledi. Kaplan, “E-ticaret satışlarımızda geçen yılın aralık ayında oldukça iyi bir grafik yakalamıştık. Şu ana kadar online platformda en yüksek satış yaptığımız dönem ise Mayıs 2021 oldu. Marka olarak zirveyi yakaladığımız mayıs ayında nisan ayına kıyasla yüzde 245’lik bir artış olduğunu görüyoruz. Bayi ağı üzerinden gerçekleştirdiğimiz süreç yönetimimizle, bayilerimize 7/24 satış imkanı sunan ekstra bir satış kanalı da açmış olduk” dedi.

Sektörde dijitalleşme adımlarını atan ilk kuruluşlardan olduklarını dile getiren Serkan Kaplan, pandemiyle gelen dijitalleşme trendinin sektörün geleceğini inşa edeceğini kaydetti. Kaplan, şöyle devam etti: “E-ticaret satışlarımızın yanı sıra mevcut web sitemizde ‘evini kendin tasarla’ uygulamamız aktif şekilde devam ediyor. Tüketiciler uygulama üzerinde mağazalarımız ve iç mimarlarımızla bağlantı kurarak ücretsiz mimari hizmetlerimizden destek alabiliyor. Ayrıca diledikleri takdirde sanal mağazamızdan 3D olarak ürünlerimizi ayrıntılı inceleyebiliyor ve yine sanal mağaza vasıtasıyla mimarlarımızla konferans görüşmeler gerçekleştirebiliyor.”