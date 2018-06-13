ANTALYA (AA) - TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener, iş hayatında odaklanmanın önemine işaret ederek, "Kim sadece ana işini yaparsa o başarılı oluyor. Türkiye'de büyük firmalara bakıyorsunuz baraj yapıyor, hastane yapıyor, otelleri var, enerjide varlar. Antalya'da sahildeki otellere bakın, hepsinin sahibi müteahhit. Türkiye'deki enerjilerin de sahibi, hastaneleri de onlar yapıyor." dedi.

Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin (ANSİAD) konuğu olan Şener, bir otelde düzenlenen organizasyonda mesleki tecrübelerini paylaştı ve Antalyalı iş adamlarının sorularını yanıtladı.

Şener, şirket olarak 17 ülkede iş yaptıklarını, yaklaşık 55 bin çalışanları bulunduğunu, 17 ayrı ülkenin kuralları, kanunları, gelenekleri ve görenekleriyle bir harman ettiklerini, bu sayede değişik kültürden insanları yönetebildiklerini söyledi.

İnsanların, şirketlerin hatta ülkelerin "fiziksel, entelektüel ve sosyal" olmak üzere 3 sermayesi bulunduğunu belirten Şener, fiziksel sermayenin para ve diğer mallar, entelektüel sermayenin iş yapma modeli, çalışanların kalitesi ve kapasitesi, sosyal sermayenin de tanıdık kişiler olduğunu bildirdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıktığında, yap-işlet-devret nedir bilmediklerini aktaran Şener, kaynak bulmak için tüm dünyadaki banka, finans kuruluşlarını dolaştıklarını, bir havalimanının nasıl para kazandığını anlattıklarını ve sonunda kaynağı bulduklarını dile getirdi.

İstanbul Havalimanı'nı 3 yıl 8 ay 20 günle aldıklarına değinen Şener, şunları kaydetti:

"İnşaat ekibiyle oturduk, hesap ettik. 8 ay erken bitirirsek maliyet 10 milyon dolar artıyor ama 100 milyon dolar fayda getiriyor. 22 ayda bitirdik, amacımıza ulaştık. Atatürk Havalimanı ile havalimanı yapımı ve işletmeciliğini öğrendik. Dünyada artan uçak ve yolcu sayısıyla sektörün büyüyeceğini anladık. Bu nedenle sektörde büyüme kararı aldık. '10 yılda 10 havalimanı yapma' hedefi koyduk. 2010 yılında da bu hedeflere ulaştık. TAV bilim ve teknolojinin birleştiği şirketlerden biridir. Bu konu bizim en önemli hadiselerimizden biridir. Dördüncü sanayi devrimi, yani dijitalizasyon çok önemli. İşini gücünü dijitalize et. Bunun getirdiği verimlilikten faydalan, maliyetlerini azalt, gelirlerini artır. Bizim endüstri 4.0 ile yapacağımız bu."

Şirketlerde risk ve kriz yönetiminin önemine değinen Şener, 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda terör saldırısı olduğunda 8 saatte havalimanını açtıklarını, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na 100 bin kişinin geldiğini, o zaman da işlerinin başında olduklarını söyledi.



- Sürdürülebilir büyüme



Şener, şirketlerin büyümeden sürdürülebilir hale gelemeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şirketleri sürdürülebilir hale getirmeniz lazım. Büyümeden şirketleri sürdürülebilir hale gelemezsiniz. Onun için biz karımızın yüzde 50'sini temettü olarak dağıtıyoruz, yüzde 50'si ile de büyüyoruz. Kim sadece ana işini yaparsa o başarılı oluyor. Türkiye'de büyük firmalara bakıyorsunuz baraj yapıyor, hastane yapıyor, otelleri var, enerjide varlar. Antalya'da sahildeki otellere bakın, hepsinin sahibi müteahhit. Türkiye'deki enerjilerin de sahibi, hastaneleri de onlar yapıyor. Apple enerji işine giriyor mu?, Microsoft enerji işine giriyor mu? Fonlar bu işe girer ama onlar bile altyapı fonu, hastane fonu, yeşil fon... diye kategorize olmuştur. Onun için ana işinizi yapmazsanız maalesef odaklanamıyorsunuz, odaklanamayınca da inovasyon yapamıyorsunuz."

Özelleştirmede doğru zamanı yakaladıklarını vurgulayan Şener, "Ben devletin sağlıkta, savunmada, eğitimde kalması, onun dışında her şeyin özelleştirilmesi gerektiğine inananlardanım." dedi.



- İstanbul'da 3'üncü havalimanı



İstanbul'da yapımı devam eden 3'üncü havalimanına ilişkin de soruları yanıtlayan Şener, "Üçüncü havalimanı, çok açık bir ihale yapıldı, açık artırmayla yapıldı, şeffaf. Ancak bize çok pahalı geldi, yani 1 milyar avro kira ödemek bize çok pahalı geldi. O yüzden biz çekildik. Alan arkadaşlarımız devam ediyor, 29 Ekim'de açılacak. Açılınca Atatürk Havalimanı kapacak ama bizim 2021'e kadar süremiz var. Yüzde 25 artı KDV yani 800 milyon doları 2007'de peşin ödediğimiz için bizim 2 yıllık kaybımızı devlet karşılıyor. Onu ihaleden önce bize bildirdiler zaten. Onun için yapacak bir şey yok." diye konuştu.

Şener, yeni havalimanında 10 bin kişiyle yer hizmetlerini yapacaklarını, Havaş'ın da 5 bin kişiyle çalışacağını belirterek, "Yani biz orada yine yer hizmetlerinde varız ama yatırım ve işletmede yokuz. Bunlar ülkelerin projeleri, hayırlı olsundan başka bir şey diyemeyiz." açıklamasında bulundu.