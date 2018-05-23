ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "İki tane yat limanı projemiz devam ediyor. Biri Boğaçayı diğeri Lara yat limanı. Bu iki liman zengin turistlerin de Antalya'ya gelmesini sağlayacak. Zaman zaman 'Bu projelere ne ihtiyaç var' gibi söylemleri duymuyor değiliz. Ben de espri yapıyorum. Zengin turist kruvaziyer ve lüks yatlarla geliyor, golf sahalarına gidiyor. Kimse zengin turisti havadan paraşütle atmıyor." dedi.

Türel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'nın doğal güzellikleri, tarihi yapıtları, 5 yıldızlı otelleriyle dünyada eşi benzeri bulunmayan bir şehir olduğunu söyledi.

Turizm sezonu öncesinde Antalya Valiliği ve büyükşehir belediyesi olarak yurt içi ve yurt dışında tanıtım kampanyaları yaptıklarını belirten Türel, erken rezervasyona yönelik büyükşehirlerde yürüttükleri tanıtım çalışmalarının karşılığını çok güzel bir şekilde aldıklarını dile getirdi.

Sezona çok iyi başladıklarını ifade eden Türel, "Geçen yıla göre turist sayısındaki yüzde 45'lik artış müthiş bir başarıya işaret ediyor. Bu ivme bu şekilde devam edecektir. Antalya, bu sene 14 milyon turist ağırlayan dünyadaki en önemli turizm destinasyonlardan birisi olma sıfatını bir kez daha kazanacaktır. Antalya bu yıl iç ve dış turizmle 20 milyon turiste ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

- "Dünyada en çok mavi bayrak sahibi ikinci kent Antalya"

Turizm için kentin altyapısının önemine dikkati çeken Türel, buradaki açığı kapattıklarını söyledi. Türel, göreve geldiklerinde 2 olan arıtma tesisi sayısını 32'ye çıkardıklarını, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bir milimetre küp suyun arıtılmadan denize gitmediğini bildirdi.

Antalya'nın en büyük sermayesinin sahilleri ve denizinin temizliği olduğunu belirten Türel, "Dünyada en çok mavi bayrak sahibi ikinci kent Antalya. Mavi bayrak, temiz deniz, düzenli plajları ifade ediyor. Bundan sonraki hedefimiz gelecek büyümeye karşı ihtiyaca göre yapılacak yatırımlar olacak. Antalya kanalizasyonu, arıtması, yağmur suyu kanalları ile en ufak bir altyapı eksikliğine sahip değil. Antalya çevreci projeleri, güneşten, arıtma çamurundan ve çöpten elektrik elde ederek dünyaya rol model olan bir şehir haline geldi." dedi.

- Boğaçayı ve Lara yat limanları

Zengin turistleri kente çekmek için de ayrıca çaba gösterdiklerini dile getiren Türel, şunları kaydetti:

"İki tane yat limanı projemiz devam ediyor. Bir tanesi Boğaçayı Projesi kapsamında yapılacak liman. Diğeri de 450 yat kapasitesi bulunan Lara'daki yat limanı. Bir tanesinin ÇED raporu alındı, diğeri de alınmak üzere. Yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu iki liman zengin turistlerin de Antalya'ya gelmesini sağlayacak. Zaman zaman 'Bu projelere ne ihtiyaç var' gibi söylemleri duymuyor değiliz. Ben de espri yapıyorum. Zengin turist kruvaziyer ve lüks yatlarla geliyor, golf sahalarına gidiyor. Kimse zengin turisti havadan paraşütle atmıyor. Bu altyapıları sunmazsak, ayaklarımızı uzatarak zengin turistleri bekleyemeyiz. Yat limanı, kruvaziyer liman, Konyaaltı ve Boğaçayı projeleri kente değer katan, Antalyalıların zenginleşmesini katkı sağlayacak projeler. Bu projeler tamamlandığında bambaşka bir Antalya manzarası ortaya çıkacak."

Turizm, tarım ve sanayide Antalya ile aynı kulvarda yarışan şehirler olduğunu ifade eden Türel, "2004 yılında belediye başkanı adayıyken rakip olarak Barcelona, Londra, Paris gibi kentleri saymıştım. 'Bu kentler başarmış, biz de başaracağız.' demiştim. Onlar gibi olma değil, onları geçme idealiyle bu şehirleri saymıştım. Biz projelerimizi tamamladığımızda bırakın bu kentleri geçmeyi, o kulvarda rakipsiz olacağız." dedi.