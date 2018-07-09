"Kimya ihracatçısı, azimle çalışmaya devam edecek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, "(15 Temmuz darbe girişimi sonrası) Vatanımıza, birliğimize ve refahımıza kastedenlere karşı milletçe verdiğimiz büyük bir sınavı geride bırakırken, iş dünyamızla birlikte el ele vererek üretmeye, büyümeye ve ihracata hız kesmeden devam ettik. Kimya ihracatçısı, 2018 yılında da ülkesini dünyanın dört bir yanında gururla temsil ederek Türkiye'nin gücüne inanmaya, azimle çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Pelister, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, devletin ve milletin 2 yıl önce kalkışılan 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, eşine az rastlanır bir duruş göstererek tek vücut olduğunu ve tarihe geçen yeni bir demokrasi zaferine imza attığını anımsattı.

Pelister, şunları kaydetti:

"Vatanımıza, birliğimize ve refahımıza kastedenlere karşı milletçe verdiğimiz büyük bir sınavı geride bırakırken, iş dünyamızla birlikte el ele vererek üretmeye, büyümeye ve ihracata hız kesmeden devam ettik. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, güçlüklerle dolu zor bir dönemi geride bırakırken, ekonomide üstün bir performans göstererek ihracatını da yükseltti. Yakaladığımız büyüme performansı ile ihracatta da büyük bir başarıya imza atarak 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İKMİB olarak da ülkemize ve kimya sektörüne değer katma misyonumuz çerçevesinde tüm alt sektörlerimizle 2017'de 16,1 milyar dolarlık bir ihracat hacmi yakaladık. Kimya ihracatçısı, 2018 yılında da ülkesini dünyanın dört bir yanında gururla temsil ederek Türkiye'nin gücüne inanmaya, azimle çalışmaya devam edecek."