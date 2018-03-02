Kimya ihracatında birinci sıraya oturdu!

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi ihracatında Şubat ayında Almanya ön plana çıkarken, sektörün Şubat ihracatı 1 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Şubat ayında en fazla ihracat Almanya’ya yapıldı

Almanya, Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Almanya’ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Şubat ayında 64 milyon 904 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 21,12 artışla 78 milyon 609 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında Almanya’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Belçika, Irak, İspanya, İtalya, ABD, Hollanda, İran, İngiltere ve Rusya oldu.



Plastikler ve mamülleri ihracatı birinciliğini koruyor

Alt sektörlerde plastik ve mamülleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Şubat ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamülleri 461 milyon 374 bin 949 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 190 milyon 114 bin 526 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, kauçuk, kauçuk eşya ihracatı 117 milyon 486 bin 977 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kauçuk, kauçuk eşyayı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘anorganik kimyasallar’, 'eczacılık ürünleri’, 'sabun ve yıkama müstahzarları’, 'uçucu yağlar, kozmetikler’, 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 'organik kimyasallar’ ve 'muhtelif kimyasal maddeler’ oldu.



Sektörün iki aylık ihracat performansına bakıldığında ise Ocak - Şubat döneminde kimya sanayi ihracatının yüzde 1,89 artışla 2 milyar 629 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Almanya, İspanya, Irak, Hollanda, İtalya, Mısır, İran, ABD, Yunanistan ve Fransa olarak sıralandı.



Kimya sektörünün Şubat ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kimya sektörü ihracatı 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 629 milyon dolara ulaştı. Uzun bir aradan sonra bu ay sektör ihracatında Almanya birinci sıraya yerleşti. Almanya’ya kimya alt sektörlerinden en çok eczacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri ile kauçuk ve kauçuk eşya ürün gruplarını ihraç ediyoruz. Bu ay Almanya ön plana çıkarken, geçen yıl aynı döneme göre değerde yüzde yüzün üzerinde artış gösteren Belçika, İspanya ve Hollanda ülkeleri de dikkat çekiyor” dedi.





2018 yılı Şubat ayı kimya sektörü ihracatı

2017 -2018 ŞUBAT 2016 % FARK ŞUBAT 2017 ŞUBAT 2018 ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER DEĞER ($) DEĞER ($) PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 400.417.095 15,59 399.140.783 461.374.949 MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 216.913.872 -53,16 405.871.651 190.114.526 KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA 95.914.098 25,66 93.492.812 117.486.977 ANORGANİK KİMYASALLAR 72.605.660 32,93 87.705.716 116.583.143 ECZACILIK ÜRÜNLERİ 59.577.274 20,54 59.952.169 72.268.906 SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 70.483.418 10,16 59.983.101 66.078.335 UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER 54.879.133 15,93 53.142.620 61.607.791 BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 48.117.715 24,71 48.466.561 60.443.765 ORGANİK KİMYASALLAR 30.878.512 -18,11 64.108.394 52.499.915 MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 37.056.823 25,90 35.350.828 44.507.409 YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 12.770.546 3,31 14.616.713 15.100.570 GÜBRELER 39.926.194 -43,74 24.173.958 13.600.298 FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 835.091 3,52 932.186 964.974 BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 428.626 7,52 784.452 843.435 GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER 31.903 -28,00 33.258 23.946 İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ 72.057 -17,81 25.753 21.167 TOPLAM 1.140.908.016 %-5,51 1.347.780.956 1.273.520.108

S. NO Ülke ŞUBAT 2017 DEĞER ($) ŞUBAT 2018 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%) 1 ALMANYA 64.904.880,51 78.609.824,26 %21,12 2 BELÇİKA 13.719.363,67 62.746.983,09 %357,36 3 IRAK 61.471.807,23 55.910.647,01 %-09,05 4 İSPANYA 26.277.621,02 55.097.646,34 %109,68 5 İTALYA 47.105.954,70 50.632.446,11 %7,49 6 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 37.990.500,59 49.117.347,15 %29,29 7 HOLLANDA 20.876.342,23 43.568.327,72 %108,70 8 İRAN (İSLAM CUM.) 43.927.366,74 42.526.531,15 %3,19 9 İNGİLTERE 29.995.475,36 40.433.732,27 %34,80 10 RUSYA FEDERASYONU 21.708.442,19 38.536.988,81 %77,52