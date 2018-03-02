Kimya ihracatında birinci sıraya oturdu!

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki kimya sanayi ihracatında Şubat ayında Almanya ön plana çıkarken, sektörün Şubat ihracatı 1 milyar 273 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Şubat ayında en fazla ihracat Almanya’ya yapıldı
Almanya, Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Almanya’ya yapılan kimya ihracatı 2017 yılının Şubat ayında 64 milyon 904 bin dolar iken bu yıl aynı dönemde yüzde 21,12 artışla 78 milyon 609 bin dolar olarak gerçekleşti. Sektörün ihracatında Almanya’dan sonra ilk onda yer alan diğer ülkeler ise; Belçika, Irak, İspanya, İtalya, ABD, Hollanda, İran, İngiltere ve Rusya oldu.
Plastikler ve mamülleri ihracatı birinciliğini koruyor
Alt sektörlerde plastik ve mamülleri ihracatı kimya ihracatının itici gücü olmaya devam ediyor. Şubat ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen plastikler ve mamülleri 461 milyon 374 bin 949 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 190 milyon 114 bin 526 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri yer alırken, kauçuk, kauçuk eşya ihracatı 117 milyon 486 bin 977 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Kauçuk, kauçuk eşyayı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘anorganik kimyasallar’, 'eczacılık ürünleri’, 'sabun ve yıkama müstahzarları’, 'uçucu yağlar, kozmetikler’, 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 'organik kimyasallar’ ve 'muhtelif kimyasal maddeler’ oldu.
Sektörün iki aylık ihracat performansına bakıldığında ise Ocak - Şubat döneminde kimya sanayi ihracatının yüzde 1,89 artışla 2 milyar 629 milyon dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler; Almanya, İspanya, Irak, Hollanda, İtalya, Mısır, İran, ABD, Yunanistan ve Fransa olarak sıralandı.
Kimya sektörünün Şubat ayı performansını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Kimya sektörü ihracatı 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde 2 milyar 629 milyon dolara ulaştı. Uzun bir aradan sonra bu ay sektör ihracatında Almanya birinci sıraya yerleşti. Almanya’ya kimya alt sektörlerinden en çok eczacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri ile kauçuk ve kauçuk eşya ürün gruplarını ihraç ediyoruz. Bu ay Almanya ön plana çıkarken, geçen yıl aynı döneme göre değerde yüzde yüzün üzerinde artış gösteren Belçika, İspanya ve Hollanda ülkeleri de dikkat çekiyor” dedi.
2018 yılı Şubat ayı kimya sektörü ihracatı
|2017 -2018
|ŞUBAT 2016
|% FARK
|ŞUBAT 2017
|ŞUBAT 2018
|ÜRÜN GRUBU
|DEĞER ($)
|DEĞER
|DEĞER ($)
|DEĞER ($)
|PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ
|400.417.095
|15,59
|399.140.783
|461.374.949
|MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER
|216.913.872
|-53,16
|405.871.651
|190.114.526
|KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA
|95.914.098
|25,66
|93.492.812
|117.486.977
|ANORGANİK KİMYASALLAR
|72.605.660
|32,93
|87.705.716
|116.583.143
|ECZACILIK ÜRÜNLERİ
|59.577.274
|20,54
|59.952.169
|72.268.906
|SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI
|70.483.418
|10,16
|59.983.101
|66.078.335
|UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER
|54.879.133
|15,93
|53.142.620
|61.607.791
|BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI
|48.117.715
|24,71
|48.466.561
|60.443.765
|ORGANİK KİMYASALLAR
|30.878.512
|-18,11
|64.108.394
|52.499.915
|MUHTELİF KİMYASAL MADDELER
|37.056.823
|25,90
|35.350.828
|44.507.409
|YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER
|12.770.546
|3,31
|14.616.713
|15.100.570
|GÜBRELER
|39.926.194
|-43,74
|24.173.958
|13.600.298
|FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER
|835.091
|3,52
|932.186
|964.974
|BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ
|428.626
|7,52
|784.452
|843.435
|GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER
|31.903
|-28,00
|33.258
|23.946
|İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ
|72.057
|-17,81
|25.753
|21.167
|TOPLAM
|1.140.908.016
|%-5,51
|1.347.780.956
|1.273.520.108
2018 yılı Şubat ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
|S. NO
|Ülke
|ŞUBAT 2017 DEĞER ($)
|ŞUBAT 2018 DEĞER ($)
|DEĞİŞİM DEĞER (%)
|1
|ALMANYA
|64.904.880,51
|78.609.824,26
|%21,12
|2
|BELÇİKA
|13.719.363,67
|62.746.983,09
|%357,36
|3
|IRAK
|61.471.807,23
|55.910.647,01
|%-09,05
|4
|İSPANYA
|26.277.621,02
|55.097.646,34
|%109,68
|5
|İTALYA
|47.105.954,70
|50.632.446,11
|%7,49
|6
|AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
|37.990.500,59
|49.117.347,15
|%29,29
|7
|HOLLANDA
|20.876.342,23
|43.568.327,72
|%108,70
|8
|İRAN (İSLAM CUM.)
|43.927.366,74
|42.526.531,15
|%3,19
|9
|İNGİLTERE
|29.995.475,36
|40.433.732,27
|%34,80
|10
|RUSYA FEDERASYONU
|21.708.442,19
|38.536.988,81
|%77,52
2018 aylık bazda kimya ihracatı
|AY
|2017 DEĞER ($)
|2018 DEĞER ($)
|FARK (%)
|Ocak
|1.233.378.571,35
|1.356.355.516,29
|%9,97
|Şubat
|1.347.780.955,64
|1.273.520.107,97
|%-5,51