Kimya sanayi için yeni dönem

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, insanların nasıl pasaportları varsa artık dünyada kimyasal maddelerin de pasaportu olmasının istendiğini belirterek, "Tüm dünya bu yöne doğru gidiyor. Pek çok ülkede buna benzer mevzuatlar var. Türkiye de 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik-KKDİK' ile kendi mevzuatını uygulamaya başladı." ifadesini kullandı.

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, içeriğindeki zararlı kimyasallar nedeniyle kamu sağlığını tehdit eden ürünler hakkındaki haberler, en sık karşılaşılan sorunlardan biri haline geldi. Tüketicilerin bu kimyasallara maruz kalmasına karşı gerek milli üretim gerekse ithalata yönelik ciddi önlemler alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik-KKDİK", 23 Aralık 2017 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye, KKDİK ile kimyasalların takibi ve zararlı etkilerinin azaltılması konusunda önemli bir adım attı. Aynı başlığı taşıyan Avrupa Birliği REACH Yönetmeliği’nin hemen hemen bir kopyası olan KKDİK sayesinde, Türkiye ile AB arasındaki Çevre ve Kamu Sağlığı mevzuatının uyumlaştırılmasında bir adım daha atılmış oldu.

KKDİK ile temizlik malzemelerinden takılara, kozmetik ürünlerden şaka oyunları ve çocuk oyuncaklarına kadar her gün insan elinin değdiği yüzlerce üründe, kimyasalların olumsuz etkilerinden insan sağlığı ve çevrenin en üst düzeyde korunması amaçlanıyor.

KKDİK Yönetmeliği, gerek milli üreticiler gerekse ithalatçılar için kimya sektöründe yeni bir dönem başlattı.





- "Dünyada kimyasal maddelerin de pasaportu olsun isteniyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı ve REACH Global Services (RGS) Kurucu Başkanı Murat Akyüz, "İnsanların nasıl pasaportları varsa artık dünyada kimyasal maddelerin de pasaportu olsun isteniyor. Bir ürünün üretiminde neler kullanıldı? Kullanılan bu kimyasallar nerelerden alındı? Türkiye’de kim tarafından ne kadar üretildi? Yurt dışından hangi üreticiden, hangi miktarda, kim tarafından ithal edildi? Bütün bunların artık kayıt ve denetim altına alınması gerekiyor. Tüm dünya bu yöne doğru gidiyor. Pek çok ülkede buna benzer mevzuatlar var. Türkiye de 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik-KKDİK' ile kendi mevzuatını uygulamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarına arz edilecek ürünlerin KKDİK kapsamında kontrol edileceğini bildiren Akyüz, yönetmelik ile kimyasalların kayıt altına alınacağını, Türkiye’de üretim veya yurt dışından ithalat yapan firmaların sınai ve ticari faaliyetlerine devam edebilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini kaydetti.

Akyüz, yönetmeliğe göre artık kendi halinde veya karışım içinde yıllık bir ton ya da daha fazla miktarda imal veya ithal edilen kimyasalların, kayıt numarası (pasaportu) olmadan piyasaya arz edilemeyeceğini, bu maddelerin 31 Aralık 2023'e kadar nihai kayıt altına alınmasının, bundan önce de ön kayıtlarının yapılması gerektiğini aktardı.





- "KKDİK için de kayıtların zamanında yaptırılması önem taşıyor"





AB’de yürürlükte olan REACH mevzuatı kapsamında, bu tür kayıt sisteminin uzun yıllardır bilindiğini ve Türkiye’de de benzer sistemlerin son 10 yıldır yürürlüğe girmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Akyüz, şunları kaydetti:

"Kimya üretiminin yüzde 40’ını AB’ye ihraç eden bir ülke olarak, ihracatçılarımız AB REACH mevzuatına uyum için 2008’den bu yana yoğun bir şekilde çalıştılar. Sektörümüz bu konuda tecrübeli. Bundan sonraki süreçte AB’ye benzer şekilde, KKDİK için de kayıtların zamanında yaptırılması önem taşıyor. Firmalarımızın kayıtlarının bir Türk firması tarafından yapılabilmesi amacıyla AB’de 2008’de kurulan REACH Global Services şirketimize bağlı olarak, İMMİB’in de desteği ile bu kez Türkiye’de 'tek temsilcilik' hizmetlerini sağlayacak REACH Global Services Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu. Bu şirketlerimiz Türkiye’deki firmaların AB REACH mevzuatına ve Türkiye’de pazara sürülecek yerli ve yabancı maddelerin KKDİK mevzuatına uyumlaştırılması konusunda hizmet vermeye devam edecekler. Üretici ve ithalatçılarımızın kısa sürede bu yeni döneme adapte olabilmeleri için kayıt olmaları çok önemli. Tıpkı AB REACH mevzuatında olduğu gibi bundan böyle 'kayıt yoksa pazar da yok."



