Kimya sektörü ihracat rekoru kırdı

Kimya sektörünün Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ülkemiz bu yıl Mart ayında 18,98 milyar dolar ile tüm zamanların aylık rekoruna ulaştı. Kimya sektörümüz de bu yıl Mart ayında aylık bazda rekor kırarak yüzde 34,60 artışla 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İlk üç ayda ihracatımız yüzde 14 artışla 5,31 milyar dolara ulaştı. Sektörümüz hem aylık bazda hem de yıllık bazda en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olmaya devam ediyor. Tüm zamanların en iyi performansını gerçekleştirmiş olduk. Tüm zorlu koşullara rağmen bizi rekora taşıyan ihracatçılarımızla gurur duyuyoruz. Diğer yandan son zamanlarda yaşadığımız lojistik ve tedarik problemleri, hammadde fiyatlarındaki artışlar, dolar kurundaki volatilite, finansmana ulaşmadaki zorluklar gibi sektörümüzü zorlayan sebepler de var. Lojistik problemlerimizin ve konteynır bulma problemlerimizin olması, hammadde fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak da hammadde tedariğindeki sorunlardan dolayı bu rakamın çok üstüne çıkamadık. Ayrıca, son dönemde tüm dünyada ve ülkemizde artışa geçen Covid-19 vakalarının da tekrar kontrol altına alınması ticaretimizin geleceği için çok önemli. Hedeflerimize ulaşmada bizi zorlayan bu koşulların en kısa zamanda düzelmesini bekliyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz (TİM) yakın zamanda lojistik platformu çalışması yaptıklarını duyurdu. Bu çalışmanın ihracatçılarımız için özellikle de KOBİ’lerimiz için önemli bir görev üstleneceğine inanıyoruz. Diğer yandan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına alınan kimya sektörümüz için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Mayıs veya Haziran ayında çağrıya çıkılması planlanıyor. Yatırım ortamının da iyileştirilmesi ile birlikte sektörümüzde yatırımların artmasını umuyoruz”

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

ABD, Mart ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Mart ayında ABD’yi takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Almanya, İtalya, Irak, Yunanistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, Nijerya ve İsrail oldu. Mart ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 9’una ihracat artışı olurken, Hollanda’ya yapılan ihracatta azalma oldu. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 798,27 ile Nijerya’ya gerçekleştirildi.

ABD’ye yapılan kimya ihracatı 2021 yılı Mart ayında 121 milyon 708 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 81,81 arttı. Mart ayında ABD’ye en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.

2021 yılı Ocak-Mart döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya, ABD, Irak, Yunanistan, İspanya, Hollanda, İngiltere, Belçika ve Lübnan olarak ilk onda yer aldı.

Mart ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Mart ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 732 milyon 480 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 373 milyon 220 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 185 milyon 579 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

Mart ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 84,74 ile organik kimyasallar sektöründe gerçekleşti.

Covid-19 ürünlerinde Mart ayında en çok tanı kitleri ihraç edildi

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak üzere Covid-19 ürünleri ihracatı Mart ayında geçen sene Mart ayına göre yüzde 9,93 artış göstererek 27,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl Mart ayında ihracatı yapılan Covid-19 ürünlerinde, tanı kitleri ihracatı yüzde 100,57 artışla 15 milyon 398 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, dezenfektan ihracatı yüzde 45,51 azalarak 5 milyon 273 bin dolar ile ikinci, sabun ihracatı yüzde 39,11 azalışla 3 milyon 616 bin dolar ile üçüncü, ilaç ihracatı yüzde 101,30 artışla 1 milyon 767 bin dolar ile dördüncü ve kolonya ihracatı yüzde 60,10 artışla 1 milyon 646 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Mart ayında tanı kitleri ihracatında ilk üçte yer alan ülkeler Almanya, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri olurken, dezenfektan ihracatında ABD, Libya ve Irak, sabun ihracatında Irak, İsrail ve ABD, ilaç ihracatında Bulgaristan, Almanya ve Azerbaycan-Nahçıvan, kolonya ihracatında ise Almanya, ABD ve Hollanda ilk üçte yer aldı.

Bu yıl Ocak-Mart döneminde ise kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe Covid-19 ürünleri ihracatı yüzde 41,92 artarak 74 milyon 133 bin dolara ulaştı. İlk çeyrekte 36,1 milyon dolar ile en fazla tanı kitleri ihracatı yapılırken, en çok ihracat artışı yüzde 147,05 ile yine tanı kitlerinde oldu.