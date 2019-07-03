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Kimya sektörü ihracatta 10 milyar doları geçti

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre kimya sektörü, 2019 yılının ilk yarısında 10 milyar 18 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 18,83’lük bir büyüme yakaladı.

Kimya sektörü ihracatta 10 milyar doları geçti
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Kimya sektörü, 6 aydır en çok ihracat yapan ikinci sektör konumunda bulunuyor. Haziran ayında en çok kimya ihracatı gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında, Hollanda 110 milyon 663 bin dolarlık ihracat rakamıyla ilk sırada yer alırken, Malta 71 milyon 850 bin dolarlık ihracatla ikinci ve ABD ise 66 milyon 598 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

“Kimya sektöründeki yarıyıl ihracat rakamları, yıl sonu hedeflerimize ulaşacağımızı işaret ediyor”

Kimya sektörünün 2019 yılı yarıyıl ihracat sonuçlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelistersektörün Haziran ayındaki uzun bayram tatilinden etkilendiğini belirterek, “Bu ay özelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle, tüm sektörlerde olduğu gibi kimya ihracatında da kabul edilebilir bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kimya sektörünün ilk 6 aydaki performansına baktığımızda ise yüzde 18,83 gibi çarpıcı bir artışla, kimya ihracatımızın 10 milyar doların üzerine çıktığını görüyoruz. Ayrıca en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerden biri olarak üst üste 6 aydır ikincilik konumumuzu koruyoruz. Bu umut verici rakamlar da sektör ihracatımızın 20 milyar dolarlık yıl sonu hedefine ulaşacağına işaret ediyor. 2019 yılının ikinci yarısında da yine aynı azim ve yüksek performansla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde hem yeni ülkelere açılacağımıza hem de buna paralel şekilde ihracatımızı da artıracağımıza yürekten inanıyoruz. Öte yandan küresel ekonomideki yavaşlama ve komşu ülkelerimizle olan ilişkiler de ülkemizi olduğu gibi biz ihracatçıları da doğrudan etkiliyor. Kimya ihracatçıları olarak bu süreçten en az şekilde etkilenmemiz için yeni pazarlara, farklı ürünlerle ulaşmamız gerekiyor. İKMİB olarak bu çerçevede, tüm ihracatçı firmalarımızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

Hollanda, Haziran ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2019 yılı Haziran ayında 110 milyon 663 bin dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi. Hollanda’ya bu yıl yapılan altı aylık kimya ihracatı ise 417 milyon 758 bin dolara ulaştı. Haziran ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Malta, ABD, Irak, Almanya, Nijerya, İtalya, İspanya, Mısır ve Yunanistan oldu.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler arasında İspanya, Malta, Almanya, Irak, İtalya, Hollanda, ABD, Mısır, Yunanistan ve İngiltere ilk onda yer aldı.

Kimya alt sektörlerinde en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler” ihracatı gerçekleştirildi

Alt sektörlerde mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ihracatı, Haziran ayı kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. Haziran ayında en fazla ihracatı gerçekleştirilen mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler383 milyon 696 bin 905 dolarlık ihracatla birinci sırada yer aldı. İkinci sırada 381 milyon 594 bin 970 dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 113 milyon 634 bin 133 dolarla üçüncü sırada yer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, 'eczacılık ürünleri’, 'uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, 'boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 'muhtelif kimyasal maddeler’, 'organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu.

2019 aylık bazda kimya ihracatı
 

AY 2018 DEĞER ($) 2019 DEĞER ($) FARK (%)
Ocak 1.353.541.603,76 1.528.379.383,02 % 12,92
Şubat 1.265.536.744,61 1.638.050.731,92 % 29,44
Mart 1.566.978.246,63 1.834.536.019,63 % 17,07
Nisan 1.353.909.699,99 1.770.277.463,88 % 30,75
Mayıs 1.467.443.906,34 1.946.708.296,58 % 32,66
Haziran 1.423.569.213,39 1.300.717.990,13 % -8,63

2019 yılı Haziran ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler
 
S. NO Ülke HAZİRAN 2018 DEĞER ($) HAZİRAN 2019 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)
1 HOLLANDA 31.978.617,29 110.663.896,82 % 246,06
2 MALTA 1.198.481,19 71.850.452,83 % 5.895,13
3 ABD 92.386.392,07 66.598.062,87 % -27,91
4 IRAK 59.058.544,24 59.669.854,70 % 1,04
5 ALMANYA 77.686.648,99 58.742.629,48 % -24,39
6 NİJERYA 6.519.486,26 51.600.083,55 % 691,47
7 İTALYA 49.348.191,43 49.259.142,18 % -0,18
8 İSPANYA 33.782.998,74 45.251.780,16 % 33,95
9 MISIR 98.765.559,54 42.250.666,36 % -57,22
10 YUNANİSTAN 67.043.832,99 40.881.095,27 % -39,02

2019 yılı Haziran ayı kimya sektörü ihracatında alt sektörler
 
2018 -2019
HAZİRAN 2018 HAZİRAN 2019 %FARK
ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 255.778.839 383.696.905 % 50,01
PLASTİKLER VE MAMULLERİ 482.898.805 381.594.970 % -20,98
ANORGANİK KİMYASALLAR 159.804.645 113.634.133 % -28,89
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 106.979.988 79.844.441 % -25,37
ECZACILIK ÜRÜNLERİ 85.475.071 69.915.236 % -18,20
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER ve SABUN 90.737.805 68.231.774 % -24,80
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 63.164.185 56.476.432 % -10,59
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 46.677.860 43.915.168 % -5,92
ORGANİK KİMYASALLAR 59.014.633 42.394.542 % -28,16
YIKAMA MÜSTAHZARLARI 34.464.800 29.908.592 % -13,22
GÜBRELER 21.878.628 16.740.626 % -23,48
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 14.701.518 12.686.801 % -13,70
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.145.412 813.076 % -29,01
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 789.063 720.258 % -8,72
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER 44.349 121.355 % 173,64
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ 13.611 23.680 % 73,97
TOPLAM 1.423.569.213 1.300.717.990 % -8,63
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Anahtar Kelimeler:
İKMİBİstanbul Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiKimya SektörüAdil Pelister
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