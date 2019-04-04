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Kimya sektöründen martta 1,8 milyar dolar ihracat

- Kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17,4 artarak 1 milyar 830 milyon dolar oldu - Sektörün 3 aylık ihracatı, yüzde 19,6 artışla 4 milyar 988 milyon dolara ulaştı - İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "Türkiye'nin ihracatının artmasında büyük önem taşıyan kimya sektöründe yıl sonu hedefimiz olan 20 milyar dolar seviyesini yakalamak için daha çok çalışacağız"

Kimya sektöründen martta 1,8 milyar dolar ihracat
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İSTANBUL (AA) - Kimya sektörünün ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 1 milyar 830 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 17,4 yükselişle 1 milyar 830 milyon dolar oldu.

Mart ayında da büyük bir başarı gösteren kimya sanayi, üst üste üçüncü defa en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. Sektörün 3 aylık ihracatı ise yüzde 19,6 artarak 4 milyar 988 milyon dolara ulaştı.


- "En çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün mart ayında da büyük bir başarı gösterdiğini belirterek, kimya sanayisinin, en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olduğunu vurguladı.

Pelister, şunları kaydetti:

"2019 yılı mart ayı kimya ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artışla 1 milyar 830 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında, ocak-mart olarak 3 aylık dönemde kimya ihracatımız 4 milyar 988 milyon dolara ulaştı. 2018’in ocak-mart dönemine göre yüzde 19,6 artış gerçekleşti. Üst üste üçüncü defa en çok ihracat yapan ikinci sektör olmayı başardık. Vadettiğimiz kalıcı ikincilik hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin ihracatının artmasında büyük önem taşıyan kimya sektöründe yıl sonu hedefimiz olan 20 milyar dolar seviyesini yakalamak için daha çok çalışacağız. Ülkemizin önümüzdeki seçimsiz geçecek 4,5 yıllık fırsat dönemini de en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Bu süreçte ekonomimizin de toparlanmasıyla ihracatımızdaki 2017 yılından bu yana devam eden yükseliş ivmesi artacaktır."

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IhracatKimya Sektörü
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