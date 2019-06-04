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Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar dolar ihracat

- Kimya sektörünün ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 33,1 artarak 1 milyar 944 milyon dolar oldu - İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "Mayıs ayında sektörümüzün yapmış olduğu ihracat şimdiye kadarki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu başarılı ihracat grafiğini devam ettireceğimize inanıyoruz"

Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar dolar ihracat
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İSTANBUL (AA) - Kimya sektörünün ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 1 milyar 944 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, kimya sanayinin ihracatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 33,1 yükselişle 1 milyar 944 milyon dolar oldu.

Sektör, şimdiye kadar aylık bazdaki en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş oldu.

İhracatta ikinciliğini koruyan kimya sanayinin 5 aylık ihracatı ise yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı.


- "Kimya sanayi, ihracatın gurur tablosuna imza atıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, sektörün 2019 yılında beş aydır üst üste ihracatta ikinci olmayı başardığına dikkati çekti.

Kimya sanayisinin, ihracatın gurur tablosuna imza attığını dile getiren Pelister, şunları kaydetti:

"2019 yılı mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre, yüzde 33,1 artışla 1 milyar 944 milyon dolar kimya ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl 5 aylık dönemde ihracatımız yüzde 24,6 artışla 8 milyar 693 milyon dolara ulaştı. Küresel ekonomik duruma rağmen sektörümüz büyük bir gayretle ihracatını artırıyor ve yüksek bir performans gösteriyor. Ayrıca mayıs ayında sektörümüzün yapmış olduğu ihracat şimdiye kadarki aylık bazda en yüksek ihracat rakamı oldu. Bu başarılı ihracat grafiğini devam ettireceğimize inanıyor, hedef pazarlara yönelik çalışmalarımızla ve diğer faaliyetlerimizle birlikte ihracatımızın daha da artacağını umuyoruz."

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