Kimyevi maddeler sektöründe tedarik sorununa çözüm

MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uğur Ateş, sektörde yaşanan ham madde tedariki sorunu ve sanayicilerden alınan ilave gümrük vergisi konularında çözüm için girişimlerde bulunduklarını ve sanayicilerin lehine sonuç aldıklarını bildirdi.

Ateş, yaptığı yazılı açıklamada, plastik ve ambalaj sektörü için ham madde olarak kullanılan polietilen ve polipropilen ürün gruplarının tedarikinde yüzde 90 dışa bağımlı olunduğunu anımsattı.

Gümrüklerdeki uygulamalarda, ithal edilen ham madde grubu için ''Petrokimyasal Ürünler Reuters Verileri'' adlı haftalık yayınlanan listedeki fiyatların dikkate alındığı ve bu listedeki emsal fiyatlara göre sanayicilerden ilave gümrük vergisi ve KDV talep edildiğini kaydeden Ateş, "Ancak bu verilerin 1-7 Ekim 2018 tarihli olduğu ve güncel olmadığı belirtilmektedir. Güncellenmeyen liste üzerinden emsal kıymet uygulamasına gidilmesinin global olarak fiyatların çok hızlı değiştiği bir dönemde sanayicilerimizi ilave vergi yüküne sokmakta." değerlendirmesinde bulundu.

Ham maddelerin tedariki konusunda sanayicilerin bir süredir sorun yaşadığını ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, sektörde yaşanan ham madde tedariki sorunu ve sanayicilerden alınan ilave gümrük vergisi hususlarında çözüm için girişimlerde bulunduk ve sanayicilerin lehine sonuç aldık. Ülke sanayimizin gelişimi için önemli olan bu ürün gruplarında vergilerin hesaplanmasında güncel verilerin kullanılması hususunda uzlaşıldı. Yardımlarından dolayı Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, İthalat Genel Müdürümüz Ahmet Erkan Çetinkayış ve Gümrükler Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Gümüş'e teşekkürlerimizi sunuyoruz."