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Kinder Morgan ikinci çeyrekte 180 milyon dolar zarar etti

NEW YORK (AA) - Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapısı şirketi Kinder Morgan, bu yılın ikinci çeyreğinde 180 milyon dolar zarara uğradı. Kinder Morgan'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen senenin...

Kinder Morgan ikinci çeyrekte 180 milyon dolar zarar etti

NEW YORK (AA) - Kuzey Amerika'nın en büyük enerji altyapısı şirketi Kinder Morgan, bu yılın ikinci çeyreğinde 180 milyon dolar zarara uğradı.

Kinder Morgan'dan yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 3,43 milyar dolar olduğu belirtildi.

Şirket, 2017'nin nisan-haziran döneminde 3,37 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde ise 180 milyon dolar zarar ettiği kaydedildi. Kinder Morgan, geçen yılın nisan-haziran döneminde 337 milyon dolar net kar yakalamıştı.

Şirketin ikinci çeyrekte zarar ettiğini açıklamasıyla New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde hisse başına değeri 17,78 dolardan 17,45 dolara gerileyerek yüzde 1,9 düşüş gösterdi.

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