banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon erenler Akülü Araba
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti
Ar-Ge 4 katına çıktı
Ar-Ge 4 katına çıktı
Arçelik’e bir ödül daha
Arçelik’e bir ödül daha

"Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi Teşvikiye'de

- "Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi, Emre Orhun'un resimlediği romanın çizimlerinden oluşuyor

banner17

İSTANBUL (AA) - "Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi, Hepsiburada sponsorluğuyla, Galeri Işık Teşvikiye'de sergileniyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, yazar Hakan Günday'ın romanı "Kinyas ve Kayra"nın okuyucuyla buluşmasının 18 yılı münasebetiyle, Hepsiburada ve Doğan Kitap iş birliğiyle Galeri Işık Teşvikiye'de sergilenmeye başladı.

"Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi, Emre Orhun'un resimlediği romanın çizimlerinden oluşuyor. Kitaba özel hazırlanan ve romanın tüm kurgusunu gözler önüne seren 265 resim arasından seçilen yaklaşık 70 eserden oluşan sergideki resimler, kitabın yazarı Hakan Günday ile beraber seçildi.

Orhun'un çini mürekkep ve scretch board tekniği kullanarak çizdiği resimler, Türkçe yeraltı edebiyatının ilk örneği sayılan romana anlam katan en çarpıcı görsellerden oluşuyor.

Sergi, 9 Aralık'a kadar Galeri Işık Teşvikiye'de gezilebilecek.


- Hepsiburada için okudu


Modern hayatın her bireyde uyandırdığı "basıp gitme" arzusunu gerçekleştiren Kinyas ve Kayra karakterlerinin başlarından geçenleri anlatan kitabı, yazarı Hakan Günday, Hepsiburada'ya özel olarak sesli olarak okudu.

Hepsiburada, her hafta Youtube kanalı HepsiTV’de yeni bölümünü yayınladığı Yazar Söyleşileri ile kitap tutkunlarının yazarlar hakkında merak ettiklerini öğrenmesine katkıda bulunuyor. Programın moderatörlüğünü Yekta Kopan üstleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HepsiburadaKinyas Ve Kayra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1