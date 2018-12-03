"Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi Teşvikiye'de

İSTANBUL (AA) - "Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi, Hepsiburada sponsorluğuyla, Galeri Işık Teşvikiye'de sergileniyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, yazar Hakan Günday'ın romanı "Kinyas ve Kayra"nın okuyucuyla buluşmasının 18 yılı münasebetiyle, Hepsiburada ve Doğan Kitap iş birliğiyle Galeri Işık Teşvikiye'de sergilenmeye başladı.

"Kinyas ve Kayra 18 Yaşında" sergisi, Emre Orhun'un resimlediği romanın çizimlerinden oluşuyor. Kitaba özel hazırlanan ve romanın tüm kurgusunu gözler önüne seren 265 resim arasından seçilen yaklaşık 70 eserden oluşan sergideki resimler, kitabın yazarı Hakan Günday ile beraber seçildi.

Orhun'un çini mürekkep ve scretch board tekniği kullanarak çizdiği resimler, Türkçe yeraltı edebiyatının ilk örneği sayılan romana anlam katan en çarpıcı görsellerden oluşuyor.

Sergi, 9 Aralık'a kadar Galeri Işık Teşvikiye'de gezilebilecek.





- Hepsiburada için okudu





Modern hayatın her bireyde uyandırdığı "basıp gitme" arzusunu gerçekleştiren Kinyas ve Kayra karakterlerinin başlarından geçenleri anlatan kitabı, yazarı Hakan Günday, Hepsiburada'ya özel olarak sesli olarak okudu.

Hepsiburada, her hafta Youtube kanalı HepsiTV’de yeni bölümünü yayınladığı Yazar Söyleşileri ile kitap tutkunlarının yazarlar hakkında merak ettiklerini öğrenmesine katkıda bulunuyor. Programın moderatörlüğünü Yekta Kopan üstleniyor.

