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Kira artışları enflasyon oranını geçmemeli

ESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Başta okul kantinleri olmak üzere, belediyeler, il özel idareleri ve vakıflara ait kantinlerin kira artışları enflasyon oranını geçmemeli" dedi.

Kira artışları enflasyon oranını geçmemeli
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın, kira artışlarıyla artık başa çıkamadığını belirterek, "Başta okul kantinleri olmak üzere, belediyeler, il özel idareleri ve vakıflara ait kantinlerin kira artışları enflasyon oranını geçmemeli." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, okul kantinleri, yerel yönetimler ve kamuya ait gayrimenkullerin kira artışlarına dikkati çekti.
Esnafın, kira artışlarıyla artık başa çıkamadığına işaret eden Palandöken, "Bu piyasa koşullarında esnafımız sattığı maldan ne kar ediyor ki kiralara bu kadar zam yapılıyor? Başta okul kantinleri olmak üzere, belediyeler, il özel idareleri ve vakıflara ait kantinlerin kira artışları enflasyon oranını geçmemeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, enflasyonla topyekun mücadele edilen bir dönemde kiraların artırılmasının adil bir uygulama olmadığını vurgulayarak, başta elektrik ve doğal gaz olmak üzere tüm girdileri artan esnafın yüksek kira zamlarının altında ezildiğini savundu.
Yüksek kira artışlarının hem esnafın hem de vatandaşın cebini olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:
"Yapılan son düzenlemeyle kira artış oranları artık Yİ-ÜFE yerine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak. Yani bugün itibarıyla iş yeri kirasına zam gelecek bir esnafın kira artışı eylül ayındaki TÜFE'nin 12 aylık ortalamasının üstünde olamaz. Eylül ayı enflasyon verileri baz alındığında, güncel kira artış oranı yüzde 13,75'i geçemez."

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TESKKira ArtışıEnflasyon OranıBendevi Palandöken
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