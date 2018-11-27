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"Kira artışlarında enflasyon dikkate alınmalı"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Yerel yönetim, vakıf ve devlete ait iş yerlerinin kiraları son dönemde yüzde 500'e varan seviyede arttı" - "Yeni yıla girerken güncellenen kira sözleşmelerindeki artışlar, esnafı daha fazla zora sokuyor. Kira artışlarında enflasyon oranları dikkate alınmalı"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerel yönetim, vakıf ve devlete ait iş yeri kiralarının son dönemde yüzde 500'e varan oranda arttığını belirterek, "Yeni yıla girerken güncellenen kira sözleşmelerindeki artışlar, esnafı daha fazla zora sokuyor. Kira artışlarında enflasyon oranları dikkate alınmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın okul, hastane kantinleri gibi yerel yönetimlere ve kamuya ait iş yerlerindeki kira artışlarından belini doğrultamadığını vurguladı.

Yerel yönetim, vakıf ve devlete ait iş yeri kiralarının son dönemde yüzde 500'e varan seviyede arttığına dikkati çeken Palandöken, "Bazıları yüzde 50 artırırken, birçoğu kira artışlarında yüzde 100'ün üzerine çıktı. Yeni yıla girerken güncellenen kira sözleşmelerindeki artışlar, esnafı daha fazla zora sokuyor. Esnaf kirasını ödeyemeyince, dükkanını kapatmamak için sattıklarına zam yapmak zorunda kalır. Bu da doğrudan vatandaşa yansıyarak, enflasyonun artmasına neden olur. Kira artışlarında enflasyon oranları dikkate alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yapılan son düzenlemeyle kira artış oranlarının, yurt içi ÜFE yerine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacağını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla iş yeri kirasına zam gelecek bir esnafın kira artışı ekim ayındaki TÜFE'nin 12 aylık ortalamasının üstünde olamaz. Kamu bünyesindeki okul, hastane, kantin ve kafeteryaları kiraya veren belediye, üniversite ve il özel idareleri, yerel yönetimler kira artışında bu oranı dikkate almalı. Aksi takdirde esnafımız, yüzde 500'e varan kira zamlarıyla ayakta duramaz."

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