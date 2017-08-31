Kira sertifikasına iki kat talep geldi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım, iştiraki Ziraat Katılım Varlık Kiralama ile 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Ziraat Katılım’ın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan iki kat talep geldi.



Ziraat Katılım açıklamasına göre, Ziraat Katılım, iştiraki Ziraat Katılım Varlık Kiralama ile 100 milyon tutarlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Ziraat Katılım, 29 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 104 gün vadeli 100 milyon TL fonlama temin etmiş oldu. Ziraat Katılım’ın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan iki kat talep geldi.

Ziraat Katılım,10 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 91 gün vadeli 150 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı ile birlikte, Ağustos ayında toplamda 250 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım’ın, faaliyete başladığı 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) alınan 1 milyar 500 milyon TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracı toplamda 850 milyon TL'ye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım olarak, katılım bankacılığı prensipleri ile sektörün mevcuttaki payını istikrarlı bir şekilde büyütme misyonu kapsamında, kira sertifikası alanında yatırımcılara daha geniş imkanlar sunarak reel sektöre katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

10 Ağustos 2017 tarihinde 150 milyon TL tutarlı, 91 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiklerini bildiren Özdemir, "29 Ağustos 2017 tarihindeki 100 milyon TL tutarlı yeni kira sertifikası ihracımız ile birlikte, 2017 Ağustos ayında toplam 250 milyon TL ihraç gerçekleştirmiş olduk. Beklenenin üstündeki talepler Ziraat Katılım’ın piyasalardaki gücünü ve yatırımcıların Bankamıza olan güvenini göstermektedir" ifadelerini kullandı.