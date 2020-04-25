Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz" dedi.
25 Nisan 2020 Cumartesi 15:52
Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 48 aya çıkarıldı
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