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Kira yardımı 48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Riskli ve rezerv yapı alanlarında muhtelif sebeplerle dönüşüm projesi bitmediği için evini alamayan vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkarıyoruz" dedi.

Kira yardımı 48 aya çıkarıldı
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Dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 48 aya çıkarıldı

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Anahtar Kelimeler:
çevre Ve şehircilikMurat KurumDönüşümKira
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