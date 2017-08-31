Kıraç topraklar için “fıstık“ önerisi

ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kıraç toprakların, fıstık üretim alanına dönüştürülmesi önerildi.

Harran Üniversitesi (HRÜ) Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baklavadan çikolataya, hamurlu tatlılardan yemeklere kadar birçok yiyeceğin yapımında kullanılan Antep fıstığının üretim alanlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Yüksek getirisi dolayısıyla son dönemlerde üreticinin rağbet gösterdiği fıstığın bölgede başta Şanlıurfa olmak üzere Gaziantep ve Siirt illerinde çokça yetiştirildiğini ifade eden Açar, Türkiye'de geçen yıl 350 bin ton fıstık üretildiğini belirtti.

Türkiye'nin, potansiyeliyle dünyanın önde gelen fıstık üreticileri arasında yer aldığını vurgulayan Açar, yeni ekim alanları oluşturulacak fıstıkla üründeki verim kapasitesinin daha da artırılabileceğini dile getirdi.

- "Susuz yetişiyor"

Bölgedeki tarıma uygun olmayan kıraç toprakların fıstık üretimi için kullanılabilecek potansiyelde olduğunu vurgulayan Açar, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki fıstık üretiminin yüzde 90'ını bu bölge karşılıyor. Mardin'in de bir potansiyeli var, Diyarbakır ve Batman'da da fıstık üreticiliği gelişiyor. Bu bölgelerde normal tarım üreticiliğinin üretimi çok uygun olmayan eğimli araziler ve erozyona açık yerlerin ağaçlandırılması noktasında da fıstık çok önemli bir ürünümüzdür. Çok kuvvetli bir kök sistemine sahiptir, çünkü enine ve derine yayılan bir üründür. Dolayısıyla erozyona karşı korumada çok önemli bir bitkidir. Kuraklığa da çok dayanıklıdır, su olmadan da yetiştirilebiliyor."

-"Boş araziler fıstıklık olur"

Açar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üçüncü sınıf ve üzeri olan tarım arazilerinin fıstık ekimi için değerlendirilebilecek potansiyelde olduğunu dile getirdi.

Bakanlıkça desteklenecek üretim sayesinde kıraç toprakların fıstık bahçelerine dönüştürülebileceğini anlatan Açar, "Tarıma uygun olmayan alanlara toprak taşınarak fıstık bahçesine dönüştürülmesi çok önemlidir. Devlet tarafından dönüm başına 400-500 lira destek verildiği takdirde üçüncü sınıf ve üzeri araziler verimli fıstık bahçelerine dönüştürülebilir. Sonrasında da bunların aşılanması verimin arttırılması için de 7-8 yıl süresince bakım desteğinin sağlanması durumunda kıraç ve boş olan arazilerimiz fıstık bahçelerine dönüşecektir. Bu olursa devletimizin bu bölgeye çok büyük bir yatırımı olur diye düşünüyorum, zira bunun bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

- Antep fıstığına da destek önerisi

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Mehmet Şaka da bölgede ciddi bir üretim alanı bulunan Antep fıstığının da tarımsal desteklemeleri kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

Üreticinin mazot ve gübre gibi önemli giderlerine yönelik desteğin çiftçinin gücünü artırdığına değinen Şaka, söz konusu destekten fıstık üreticilerinin de yararlanması gerektiğine inandığını ifade etti.

Desteklenecek ürünle üretimin artacağına inandığını anlatan Şaka, "Bölgemizde suyun ulaşmadığı mevkilerde üretim deseni içerisinde önemli potansiyele sahip Antep fıstığına destekleme verilmesini bekliyoruz. Biz fıstığın dikimi ve ürün verme sürecinde de desteklenmesinden yanayız. Ülkemiz ve bölgemiz için çok önemli bir katma değer olan fıstıkta azda olsa verilebilecek destek ciddi anlamda üretime katkı sunar." dedi.