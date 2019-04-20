Kiraz Güney Kore pazarına açılıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, Çin'e yaklaşık 5 yıldır sürdürdükleri kiraz ihracatı çalışmalarının meyvesini verdiğini belirterek, yakında Güney Kore pazarının da açılacağını söyledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EİB), Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kiraz üreticileri ve ihracatçıları ile belediye düğün salonunda değerlendirme toplantısı düzenledi.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı Beşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Sultandağı ve Çay ilçeleri ile Dereçine beldesi ve Eber köyünün Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezleri arasında yer aldığını belirtti.

Bölgede üretilen kirazın dünya çapında tanındığını dile getiren Beşer, şöyle konuştu:

"Özellikle pazar noktasında dünyada pek çok rakibimiz var. Avrupa, Çin ve dünyanın farklı noktalarına kiraz ihracatımız gündemde. Çin'e yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğümüz kiraz ihracatı çalışmaları bugün meyvesini vermiş durumdadır. Çin, kiraz için çok önemli bir potansiyel. Yakında Güney Kore pazarı da açılıyor."

- "Çin'e ilk kiraz ihracatını biz yapmıştık"

İhsan Beşer, yeni pazarların oluşmasıyla birlikte Türkiye'de kiraz üretiminde ciddi artış yaşanacağını da vurgulayarak, bürokratik sorunların çözülmesi noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının da çok gayret gösterdiğini aktaran Beşer, "Geçen yıl Afyonkarahisar'dan Çin'e ilk kiraz ihracatını biz yapmıştık. Bu yıl da çok önemli bir potansiyelle yine Çin'e kiraz ihracatını gerçekleştireceğiz. Bu noktada da çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Toplantıya, Ege Yaş Meyve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar ve çok sayıda kiraz üreticisi katıldı.