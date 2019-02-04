Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin türk-is
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım

Kiraz ihracatçıları hedefe odaklandı

- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "41 milyon dolar olan kiraz ihracatının 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşlarıyla güçlerimizi birleştirdik"

Kiraz ihracatçıları hedefe odaklandı
banner17

İZMİR AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "41 milyon dolar olan kiraz ihracatının 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşlarıyla güçlerimizi birleştirdik." ifadelerini kullandı.

Uçak, yaptığı yazılı açıklamada, Ege Bölgesi'nin lezzetlerini 180'den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirtti.

Geçen yıl 832 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını vurgulayan Uçak, bu sene ise 1 milyar 50 milyon dolar hedefini ortaya koyduklarını kaydetti.

Belirledikleri ihracat hedefine ulaşmak için üreticiler ve sektörün diğer paydaşları ile Kemalpaşa'da bir araya geldiklerini ifade eden Uçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetim kurulu üyelerimiz, üretici, aracı ve ihracatçıların katılımı ile gerçekleşen toplantıda kiraz sektörü masaya yatırıldı. Ülkemiz kiraz üretiminde dünya birincisi, ihracatında ise dünya üçüncüsü. 41 milyon dolar olan kiraz ihracatının 100 milyon dolara çıkması için sektörün tüm paydaşlarıyla güçlerimizi birleştirdik."









İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EİBKiraz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1