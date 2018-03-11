"Kiraz ihracatına Uzak Doğu damgasını vuracak"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Gulfood Dubai 2018 Fuarı'nda yaptıkları görüşmelerin sonucunda Uzak Doğu ülkelerinin Türk kirazına çok büyük ilgisi olduğunu belirterek, "Bunların büyük çoğunluğu hava kargoyla gidecek. 2018'de kiraz ihracatına Uzak Doğu ülkeleri damgasını vuracak. Şimdiden hazırlıklara başladık." dedi.

Seyyar, AA muhabirine, yaş meyve sebzede ihracatı artırmak için yeni pazar arayışında olduklarını bildirdi.

İhracatçılar olarak son 3 yıldır Asya-Pasifik pazarına yoğunlaştıklarını vurgulayan Seyyar, "Burada yaklaşık 500 milyonluk bir nüfus var. Bakıldığında ekonomik olarak Avrupa'dan daha büyük bir pazar. Bu ülkelerdeki insanların hepsi Avrupa tarzı tüketime hazırlar. Ancak o pazarlarda uğraşmamız lazım." diye konuştu.

- Manisa'dan Malezya'ya meyve ihracatı

Ekonomi Bakanlığının desteğiyle Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi'ni uyguladıklarını belirten Seyyar, bu kapsamda Malezya ve Vietnam'da çalışma yaptıklarını söyledi.

Uzak Doğu'daki çalışmalar neticesinde ihracatçıyı sevindirecek güzel gelişmeler yaşandığını aktaran Seyyar, "Asya-Pasifik coğrafyası için yaptığımız çalışmaların neticesi alınmaya başlandı. Manisa'dan ilk defa Malezya'ya mevye ihracatı yaptık. Önce nar ile başlayan ihracat limonla devam etti. Devamının da geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türk kirazına Çin ilgisi

Seyyar, kiraz üretiminde Türkiye'nin, dünya lideri, ihracatında ise üçüncü olduğunu belirterek, Türk kirazının hem aroması hem de kalitesiyle tercih sebebi olduğuna dikkati çekti.

Uzun yıllardır Çin'e meyve sebze ihraç etmek için hükümetin yoğun çalışmalar yürüttüğünü ve sonuç alındığını vurgulayan Seyyar, ihracatçıların belirlenen şartları sağlaması halinde Çin'e meyve sebze ihracatında hiçbir engel kalmadığını ifade etti.

Gulfood Dubai 2018 Fuarı'nda gerçekleştirdikleri görüşmelerde Çinliler başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin Türk kirazına çok büyük ilgisi olduğunu belirten Seyyar, şunları kaydetti:

"Gerek fuarda gerekse diğer yollarla ihracatçılarımız bu pazardaki firmalarla anlaşmalar sağlandı. Bunların büyük çoğunluğu hava kargoyla gidecek. 2018'de kiraz ihracatına Uzak Doğu ülkeleri damgasını vuracak. Şimdiden hazırlıklara başladık. Türkiye'nin bu coğrafyada önü çok açık. Bütün kapıları zorlamamız lazım."

- Kiraz'da en önemli pazar Avrupa

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye 2016 yılında 183 milyon dolarlık kiraz ihracatına imza atarken, bu rakam 2017'de yüzde 13 düşerek 159 milyon dolara geriledi. Kiraz ihracatında ilk sırayı 84 milyon dolarla ihracatın yüzde 52'sinin yapıldığı Almanya aldı. Almanya'yı 22 milyon dolarla Rusya ve 12 milyon dolarla Hollanda izledi.

Uzak Doğu ülkelerine ise kiraz ihracatında 2016'ya göre artış yaşandı. Hong-Kong'a 2 milyon 100 bin dolarlık, Singapur'a 1 milyon dolarlık, Malezya'ya ise 400 bin dolarlık kiraz ihracatı gerçekleşti.