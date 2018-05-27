Kiraz üreticisi

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasından dolayı "dalbastı" diye adlandırılan kirazda, kalitenin yüksek olması ve kilogram fiyatının 7 liradan satılması üreticisinin yüzünü güldürdü.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin meşhur "dalbastı" kirazının lezzeti, iriliği ve dayanıklılığıyla Türkiye genelinden olduğu kadar yurt dışından da talep gören bir ürün olduğunu söyledi.

Tadı ve aromasından dolayı kirazın kolay alıcı bulduğunu belirten Solmaz, üreticilerin geçen yıl kirazdan yaklaşık 4,5 milyon lira gelir elde ettiğini, bu rakamın bir ilçe için azımsanamayacak bir rakam olduğunu ifade etti.

Solmaz, geçen yıl kiraz rekoltesinin yaklaşık 970 ton olduğunu anımsatarak, bunun 570 tonunun Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya ihraç edildiğini bildirdi.

İç piyasada tüketilen kirazın kalitesinden dolayı daha çok hediyelik olarak farklı illere gönderilerek tüketildiğini dile getiren Solmaz, bu yılki ürünlerin de kaliteli olduğunu anlattı.

Solmaz, kaliteli kiraz elde edebilmek amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün desteğiyle toplu ilaçlama yaptıklarını hatırlatarak, "Bakanlık tarafından ruhsatlı, Avrupa ile Rusya pazarına uygun olan ilaçları kullanıyoruz. Bunu üretici ile tüketiciyi korumak için yapıyoruz." dedi.

- "Tahmini rekolte yaklaşık bin ton"

Üreticinin bu yıl verdiği emeğin karşılığını aldığını ve tüccarın istediği kalitede kirazın elde edildiğini vurgulayan Solmaz, şöyle devam etti:

"Kalite güzel, aşırı sık da değil. Kirazların kalibresi ve kalitesi yerinde. Bu yıl ürünlerimizde ihracatçının istediği gibi bir kalite oluştu. İhracatçı da üretici de para kazanacak. Mevsimin sıcak geçmesinden dolayı hasada yaklaşık 10 gün sonra başlayacak. Tahmini rekoltemiz bu yıl yaklaşık bin ton. Üreticilerimiz erkencil dalbastı kirazının kilogramını 7 liradan esnafa satıyor. Esnaf da kilogramını 10 liradan satıyor. Bazı bölgelerde bu yıl rekolte düşük olduğu için üreticinin kirazın kilogramını 7 liraya satacağını tahmin ediyoruz."

Kiraz üreticisi Ufuk Topaloğlu ise bu yılki ürünün kaliteli olmasının kendilerini sevindirdiğine işaret ederek, "Geçen yıla göre kirazımız daha kaliteli ve kalibresi de yüksek. Geçen yıl kilogramını 5 liradan sattık, bu yıl kilogramını 7 liradan satmaya başladık. İnşallah bu yıl yüzümüz gülecek." şeklinde konuştu.