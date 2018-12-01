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Kiraz ve üzüm ihracatında hedef Güney Afrika

İZMİR (AA) - Türkiye'nin, üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve üzümde ihracat pazarının genişletilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında İzmir'den bir grup ihracatçı, Güney Afrika'da ziyaretlerde bulunacak. Ege Yaş Meyve...

Kiraz ve üzüm ihracatında hedef Güney Afrika
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İZMİR (AA) - Türkiye'nin, üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve üzümde ihracat pazarının genişletilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında İzmir'den bir grup ihracatçı, Güney Afrika'da ziyaretlerde bulunacak.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Projesi (URGE) kapsamında Şili, Almanya, Malezya ve Vietnam'ın ardından Güney Afrika pazarına yoğunlaştıklarını bildirdi.

Geçen yıl başlatılan proje sayesinde Malezya'ya 1 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, Vietnam pazarına giriş konusundaki yasal zorlukların aşıldığını belirten Uçak, 9 firma temsilcisiyle gidecekleri Güney Afrika'ya da ihracatı artıracaklarını ifade etti.

Uçak, şunları kaydetti:

"Güney Afrika'nın Cape Town kentinde 3-6 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz geziyle yeni ihracat bağlantıları kuracağımızı düşünüyoruz. Farklı yarı kürelerde olmaları nedeniyle iki ülkenin hem karşılıklı olarak hem de uluslararası pazarlarda ortak hareket edebilme potansiyeli var. Güney Afrika, üzüm üretiminde dünyada 9'uncu, ihracatta ise 7'inci ülke. Birbirine ters olan sezonlarımızda iş birliği yapabiliriz."

Uçak, Turkish Cargo'nun yaş meyve sebze ürünlerini hava kargoyla uzak pazarlara uygun fiyatlarla taşımasının ihracat artışına katkı sağladığını, Güney Afrika pazarı için de bu avantajı değerlendireceklerini bildirdi.


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Güney AfrikaIhracatKirazüzümYaş Sebze Meyve
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