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Kırgızistan, 2017'de yüzde 4,6 büyüdü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydettiğini bildirdi. Başbakan Abılgaziyev, hükümetin 2017 yılına ilişkin faaliyet raporunu parlamentoya...

Kırgızistan, 2017'de yüzde 4,6 büyüdü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydettiğini bildirdi.

Başbakan Abılgaziyev, hükümetin 2017 yılına ilişkin faaliyet raporunu parlamentoya sundu.

Abılgaziyev, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydettiğini belirterek, yüzde 3,5 olarak hedeflenen büyümede 1,1 puan fark yakalandığını söyledi.

Bütçe gelirlerinde yüzde 8 artış yaşandığını kaydeden Abılgaziyev, kişi başına düşen milli gelirin yüzde 8 arttığını, bin 178 dolardan bin 272 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye ülkeler olan Rusya, Kazakistan ve Belarus ile ticaretinin büyümeye devam ettiğini belirten Abılgaziyev, "AEB üyesi ülkelere ihracatımız yüzde 27 arttı." dedi.

Abılgaziyev, ülke genelinde 2016'da 14 bin 400 som (211 dolar) olan ortalama maaşların geçen yıl 15 bin 400 soma (226 dolar) çıktığını da söyledi.




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2017 YılındaBüyümeKırgızistanMuhammedkalıy AbılgaziyevUlusal Ekonomi
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