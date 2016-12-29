Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliğine ihracat atağında

BİŞKEK (AA) – Rusya, Kazakistan, Belarus ve Ermenistan’ın üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliğine (AEB) 16 ay önce tam üyelik hakkı kazanan Kırgızistan’ın, birliğe 18 yerel şirketle ihracat gerçekleştirdiği açıklandı.

Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, Başbakanlık İş ve Yatırım Geliştirme Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Kırgızistan’ın, AEB ülkelerine 18 yerli şirket ile ihracatta bulunduğunu söyledi.

Ceenbekov, milli bitki sağlığı ve veterinerlik hizmet altyapısının AEB standartlarının altında kalması nedeniyle ülkesinin, AEB ile ticaretinde düşüşe neden olduğunu da hatırlattı.

Başbakan Ceenbekov, “Birliğe üye olduğumuzdan bu yana bir yıldan fazla zaman geçti. Kırgızistan’ın AEB ile entegrasyonunda hükümetin ve ilgili kurumların çalışmalarını yeterli bulmuyorum. Devlet organlarının, AEB ile entegrasyonuna daha fazla ağırlık vermesi gerekiyor” dedi.

Kırgızistan'ın, birliğe üye olmasının ardından gümrük kapılarında herhangi bir değişiklik olmazken, yerli şirketler Rusya ve Kazakistan’dan düşük fiyatlı ithal edilen ürünlerin kendilerini etkilediğine vurgu yaptı.

Tarım ihracatçısı şirketler ise, Kazakistan ve Rusya'ya yeterince sebze- meyve satamadıklarından yakınıyor.







