Kırgızistan bu yıl 4'üncü kez faizleri düşürdü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Merkez Bankası, faiz oranlarını 50 baz puan düşürerek yüzde 5’e çekti.

Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdıgulov, Merkez Bankası Yönetim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulunun, ülkede genel fiyat seviyesinin düşük seyirde olması, gıda ürünlerinde enflasyonun beklentilerin altında kalması ve gıda dışı enflasyonun yüzde 4 düşmesi nedeniyle faiz oranını düşürme kararı aldığını bildirdi.

Abdıgulov, ulusal para Kırgız somunun bu yıl yüzde 8,5 oranında güçlendiğini söyledi.

Kırgızistan Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde atacağı adımların, dış şokların olmaması durumunda para politikası alanında aynı olacağını belirten Abdıgulov, ülkedeki para miktarına değinirken, parasal tabanın yüzde 21 artışla 81 milyar som (1 milyar 173 milyon 913 bin ABD doları) olduğunu bildirdi.

Dış ticaret hacminin, bu yılın 9 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 8,8 gerileyerek 3 milyar 800 milyon dolar olduğunu belirten Abdıgulov, GSMH'ın yılın 11 ayında yüzde 3,3 arttığını kaydetti.

Mart, mayıs ve kasımda faizleri düşüren Kırgızistan Merkez Bankası, 50 baz puanlık indirimle yüzde 5,5 olan faizde bu yıl 4'üncü kez indirime gitmiş oldu. Bankanın, 27 Şubat 2017’de yapacağı yönetim kurulu toplantısında faiz seviyesini yeniden değerlendirmeye alması bekleniyor.