Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Bursa ekonomi Trabzon
Davos Zirvesi başlıyor
Davos Zirvesi başlıyor
EMSAD'tan yerli atağı
EMSAD'tan yerli atağı
En iyi ödülü aldı
En iyi ödülü aldı
Fındıkı zirve yaptı
Fındıkı zirve yaptı
Ayder kar şenliği başlıyor..
Kar şenliğine celun

Kırgızistan ekonomisi 2018'de yüzde 3,5 büyüdü

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ekonomisi, 2018 yılında yüzde 3,5'lik büyüme kaydetti. Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkanı Akılbek Sultanov, düzenlediği basın toplantısında, GSMH'nin geçen yılın ocak-kasım döneminde 557...

Kırgızistan ekonomisi 2018'de yüzde 3,5 büyüdü
banner17

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan ekonomisi, 2018 yılında yüzde 3,5'lik büyüme kaydetti.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Başkanı Akılbek Sultanov, düzenlediği basın toplantısında, GSMH'nin geçen yılın ocak-kasım döneminde 557 milyar Kırgız somu (8 milyar 72 milyon 463 bin 768 ABD doları) tutarında gerçekleştiğini belirtti.

Sultanov, sanayide 5,4, ham petrol ve doğal gaz üretimde yüzde 7,8, tarımda yüzde 2,7, inşaatta 7,8 ve toptan ve perakende sektörlerinde yüzde 8,2 artış yaşandığına dikkati çekti.

Ülkenin dış ticaret verilerine de değinen Sultanov, Kırgızistan'ın dış ticaret cirosunun 2018'in ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 5 milyar 900 milyon dolar olduğunu aktardı.

Sultanov, Kırgızistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleri ile ticaretinin 2018 yılında yüzde 4,8 gerilediğini ifade etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ekonomiİstatistik KomitesiKırgızistanTİCARET
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1