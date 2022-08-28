Kırgızistan ile güneş ve rüzgar işbirliği

Yenilenebilir ve Temiz Enerji sektöründe Türkiye’nin en kapsamlı kümelenme adresi olan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu’ndan oluşan bir heyet, yenilenebilir enerji alanında son yıllarda dikkat çeken çalışmalara imza atan Kırgızistan’a üç günlük bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Başkan Yardımcısı Murat Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Oğuzer’den oluşan heyet; Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ainura Usenbekova tarafından kabul edildi.

BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Usenbekova, Kırgızistan hükümetinin ülkedeki yenilenebilir ve temiz enerji yatırımlarının artmasına büyük önem verdiğini belirterek, ülkede yatırım yapmayı düşünen tüm yabancı şirketlere idari ve bürokratik kolaylığı sağladıklarını belirtti.

Kırgızistan’da rüzgar ve güneş enerjisi ile küçük hidroelektrik santralleri için teknoloji ve ekipman temininin KDV’den muaf olduğunu ifade eden Ainura Usenbekova; enerji verimliliği gereksinimlerini karşılayan bina ve yapılardaki emlak vergisini yüzde 50 azalttıklarını ve hidroelektrik santrallerinin inşası sırasında tarım ve ormanlara verilen zararın tazmini için arazi mevzuatında değişiklikler yapıldığını aktardı.

DİKKAT ÇEKEN İVME

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da, dost ve kardeş ülke Kırgızistan’da bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Dost ve kardeş ülkenin temiz enerji yatırımlarında son yıllarda dikkat çeken bir ivme yakaladığını kaydeden Kalaycı, Kırgızistan Rüzgâr ve Güneş Enerji Santralleri Derneği ile ENSİA arasında iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlattı.

İki ülke arasındaki yatırım iklimini daha da iyileştirmek için tüm kurumsal birikimlerini Kırgızistan’ın hizmetine vermeye hazır olduklarına işaret eden Kalaycı, şu değerlendirmeyi yaptı:

AJANDALARIMIZ DOPDOLU

“Dört gün süren temaslarımızda Kırgızistan Rüzgâr ve Güneş Enerji Santralleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kunduz Kırbaşeva, Enerji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren National Energy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Sadykov ve Uluslararası İşbirliği Proje Uygulama Departmanı Başkanı Bekov Kubanych, Milli Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Sn. Bardinov Nurzhan Arzykulovna ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin Genel Sekreteri Doç. Dr. Oktay Özgül ile bir araya geldik. İki ülke arasında yapılacak temiz enerji yatırımlarına yönelik işbirliği protokolümüzü imzaladık.

Yaptığımız toplantılarda ülkenin potansiyeli ve yatırımcılara sağlanan avantajlar konusunda kapsamlı bilgiler aldık. Temaslarımızın sonunda ajandalarımız dopdolu olarak yurdumuza dönüyoruz. Bu temaslarımız sırasında bizlere yardımlarını esirgemeyen Bişkek Büyükelçiliğimiz Ticaret Ataşesi Sayın Hüseyin Koç beye özellikle teşekkür ediyoruz. Edindiğimiz tüm bilgileri ve izlenimleri üyelerimiz başta olmak üzere tüm temiz enerji paydaşlarımıza raporlayarak paylaşacağız. İki kardeş ülke arasında temiz enerji köprüsü kurmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”