İSTANBUL (AA) - Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Kırgızistan olarak devlet ile özel sektörün iş birliğine çok sıcak baktıklarını belirterek, "Manas Uluslararası Havalimanı'nın yeniden yapılandırılmasını kararlaştırdık. Havalimanını devlet-özel sektör iş birliğiyle yapmak istiyoruz. Bu karar, Türk iş adamları için büyük bir fırsat." dedi.



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Kırgızistan İş ve Yatırım Olanakları Toplantısı, Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov ve DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Pankratov, buradaki konuşmasında, Kırgızistan ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, iki ülkenin iş adamlarının birbirini daha iyi tanıması ve daha çok ortak iş yapması gerektiğini söyledi.



Hükümet olarak Kırgızistan'da yabancıların ticaret ve yatırım yapmasını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Pankratov, amaçlarının Türk-Kırgız iş adamları arasındaki somut iş birliklerine kapı açmak olduğunu dile getirdi.



Pankratov, Ankara'da yaptığı ziyaretlerin verimli geçtiğini ve ticaretin önündeki sorunların çözülmesi için bir çalışma grubu oluşturacaklarını belirterek, Kırgızistan'da yapılan reformların yatırımları kolaylaştırmayı amaçladığını anlattı.



Türkiye’yi örnek aldıklarını dile getiren Pankratov, Kırgızistan olarak devlet ile özel sektörün iş birliğine çok sıcak baktıklarını, Türk iş adamlarının tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade etti.





- "Narın Serbest Ekonomi Bölgesi'nde çok cazip şartlar sağlıyoruz"





Narin Serbest Ekonomi Bölgesi'ne ilişkin sunumu kendisi yapan Bakan Pankratov, Kırgızistan'ın Avrasya'nın kalbinde, stratejik bir konumda olduğunu belirterek, ülkenin Avrasya Ekonomi Birliği’nin bir üyesi olduğunu ve Çin, Kazakistan, Özbekistan, Rusya gibi ülkelere komşu olması sebebiyle de ekonomik iş birliklerinde büyük bir potansiyel taşıdığının altını çizdi.



Kırgızistan’ın Avrasya’da ticari bir merkez konumunda olduğuna dikkati çeken Pankratov, her yıl birçok ticari malın Kırgızistan topraklarından geçtiğini, Türk mallarının da üçüncü ülkelere Kırgızistan üzerinden satılabileceğini ifade etti.



Pankratov, "Rusya, şu anda üçüncü ülkelerden ithalata bazı engeller koyuyor. Mesela özel etiketleme şartı koşacak. Dolayısıyla Rusya’ya ihracat zorlaşacak. İhracat, maliyetli olacak ve zaman alacaktır. Bu konuda iş birliğine hazırız. Zamanında tedbir almazsak, pazarı başkaları alır. Burayı boş bırakmaya gelmez." şeklinde konuştu.



Kırgızistan'da özellikle tekstil, deri, konfeksiyon alanlarında ortak işletmeler kurulmasını istediklerini bildiren Pankratov, "Bu ortak işletmelerde sizin teknolojiniz ve bizim gücümüzle ürün üretelim." ifadesini kullandı.



Narın Serbest Ekonomi Bölgesi'nde çok cazip şartlar sağladıklarının altını çizen Pankratov, bölgede terminal, liman ve demiryolu işletmesine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.



Pankratov, "Manas Uluslararası Havalimanı'nın yeniden yapılandırılmasını da kararlaştırdık. Havalimanını devlet-özel sektör iş birliği ile yapmak istiyoruz. Bu karar, Türk iş adamları için büyük bir fırsat. Bu konuyu Türk iş adamları ile konuşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.



Tekstil sektörüne özel vergi imtiyazı sunulduğunu bildiren Pankratov, şunları kaydetti:



“Hazır giyim, konfeksiyonun bulunmasını da arzu ediyoruz. Bu konuda tekliflere açığız. Türkiye tekstil konusunda nadide bir tecrübeye sahip. Bu tecrübe sayesinde üçüncü ülke bünyesinde ilerilere gidebiliriz. Yatırımcıya kapımız açık. Yatırımcıların yeni teknolojiler, yeni yöneticiler ve yeni yönetim teknolojilerini de beraberinde getirmelerini bekliyoruz.”





- "Ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"





DEİK Başkanı Nail Olpak da Türkiye ve Kırgızistan arasındaki çok boyutlu ilişkinin siyasi, ticari, askeri, eğitim, sağlık ve ulaştırma alanlarında olmak üzere 200'ün üzerinde anlaşma ve protokolden oluşan geniş bir çerçevede sürdüğünü söyledi.



İstikrarlı ekonomisi ve değerli madenleri ile önemli bir potansiyel barındıran Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kazan-kazan ilkesiyle devam ettiğini belirten Olpak, Türkiye'nin Kırgızistan’dan ithalatında altının ön plana çıktığını, Türkiye'nin Kırgızistan'a ihracatında ise hazır giyim ve tekstil ürünleri ilk sıralarda yer aldığını aktardı.

Olpak, "Son 5 yıllık dönemde, karşılıklı ticaret hacmimiz 500 milyon dolar civarında seyrediyor. Ancak bu rakam gösteriyor ki Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret, hala potansiyelinin oldukça uzağında. Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini, en kısa sürede 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi DEİK'in Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki yatırım ve ticareti artırmak için "ticari diplomasi" anlayışıyla çalıştığını belirten Olpak, Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi'nin 28 yıldır Kırgızistan'a birçok ziyaret gerçekleştirerek düzenlediği toplantılarla Türk ve Kırgız iş çevrelerini bir araya getirdiğini kaydetti.









