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Kırgızistan'da 2018 yılı bütçe kanunu onaylandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 2018 yılı bütçe kanununu onaylandı.

Kırgızistan'da 2018 yılı bütçe kanunu onaylandı

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, 2018 yılı bütçe kanununu onaylandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'den yapılan açıklamada, Ceenbekov, koalisyon hükümetinin Başbakanı Sapar İsakov'un kabinesi tarafından hazırlanan ve meclisin ilgili komisyonlarından geçerek genel kurulda kabul edilen 2018 yılı bütçe kanununu onayladığı belirtildi.

Onaylanan bütçeye göre, 2018 yılı bütçesinde gelirler 140 milyar 882 milyon 200 bin som (2 milyar 41 milyon 771 bin dolar), giderler ise 161 milyar 149 milyon 300 bin som (2 milyar 335 milyon 497 bin dolar) olacak.

Kırgızistan'ın önümüzdeki yıl gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 26,2'sine, giderlerin ise GSYH'nın yüzde 30'una denk gelmesi öngörülüyor.

Bütçe açığı ise 20 milyar 267 milyon 100 bin som (293 milyon 726 bin dolar) olması bekleniyor.

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BütçeKırgızistan
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