Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam sağlandı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, 2018 yılında 77 bin kişinin istihdamının sağlandığını açıkladı.

Başbakanlıkta ülkenin 2018 yılına ilişkin sosyo ekonomik durumunun ele alındığı bakanlar kurulu toplantısında konuşan Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, "Kırgızistan'da 2018 yılında 246 yeni işletme açıldı. Böylece, 77 bin kişinin istihdamı sağlandı" diye konuştu.

Kırgızistan ekonomisinin, 2018 yılında yüzde 3,5'lik büyüme kaydettiğini hatırlatan Abılgaziyev, "Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız (GSYH), 557 milyar 100 milyon soma (yaklaşık 8 milyar ABD dolar) ulaştı." dedi.

Resmi açıklamalarda, 6 milyon 200 bin nüfuslu Kırgızistan'da ülke vatandaşlarının 700 binden fazlasının yurt dışında çalıştığı bildirilmişti.



