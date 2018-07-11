Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar izmir Trabzon Grup dünya Bursa
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

-Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımlar ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 azaldı

Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi Yatırım İstatistikleri Daire Başkanı Viktoriya Birükova, Kırgızistan’da doğrudan yabancı yatırımların bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 azaldığını bildirdi.

Birükova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın ocak-mart döneminde 152 milyon 900 bin dolar olan doğrudan yabancı yatırım miktarının, bu yılın aynı döneminde 118 milyon 700 bin dolara indiğini belirtti.

Birükova, ülkeye gelen doğrudan yatırımların yüzde 52,5'inin üretime yönelik işletmelere, yüzde 19,5'inin yer altı kaynakları keşfine, yüzde 8,4'ünün finansal aracılık ve sigortaya, yüzde 7,4'ünün parakende ve toptan alım satıma, yüzde 6,1'inin de yer altı kaynaklarının işletilmesine aktarıldığını kaydetti.

Kırgızistan'dan sermaye çıkışının yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, 200 milyon 300 bin dolardan 247 milyon dolara yükseldiğini anımsatan Birükova, ülkeden sermaye çıkışının ağırlıklı olarak madencilik sektöründen kaynaklandığını sözlerine ekledi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Doğrudan Yabancı YatırımlarKırgızistanOcak-Mart Dönemi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5