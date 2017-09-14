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Kırgızistan’ın Çin’e borcu artıyor

- Kırgızistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti’ne borcu 1,5 milyar doları aştı

Kırgızistan’ın Çin’e borcu artıyor

BİŞKEK (AA) – Kırgızistan’ın komşu Çin Halk Cumhuriyeti’ne borcu 1,5 milyar doları aştı.

Kırgızistan Maliye Bakanlığı verilerine göre, Kırgızistan’ın Çin’e toplam borcu 1 milyar 567 milyon ABD doları oldu.

Buna göre, Kırgızistan 2001-2010'da Çin'den toplam 120 milyon dolar borçlanırken, 7 Nisan 2010’da kanlı halk devriminin ardından borcun hızla büyüdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in iktidarı döneminde, Kırgızistan, Çin’den 1 milyar 447 milyon dolar borçlanmıştı.

Ülkenin en büyük yatırımcısı ve ticaret ortağı Çin, Kırgızistan’da altyapı, yol, enerji ve eğitim alanlarında yatırım yapıyor.

Kırgızistan hükümetinin uyguladığı yabancı işçi kotasının yüzde 75’ini Çinli işçilerin kullandığı ifade edildi.

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BorççinKırgızistanYatırım
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