Kırgızistan'ın dış ticareti ilk çeyrekte yüzde 19,2 arttı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın dış ticaret hacmi, yılın ilk 3 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 milyar 304 milyon dolara yükseldi.

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ihracatı ocak-mart döneminde yüzde 28,5 artışla 433 milyon 400 bin dolar, ithalatı da yüzde 15 artışla 870 milyon 700 bin dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı da yüzde 4,2 artışla 4,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırgızistan'ın ticaret hacmi, üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile yüzde 13,3 artışla 519 milyon 200 bin dolara, AB ülkeleri ile de yüzde 19,4 artışla 69 milyon 400 bin dolara yükseldi.