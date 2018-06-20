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Kırıkkale Silah İhtisas OSB'de inşaat çalışmaları sürüyor

- KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı: - "Türkiye'de tek olması itibariyle Kırıkkale'yi savunma sanayi merkezi haline getirecek Silah İhtisas OSB, kısa süre içinde üretim yapılır hale gelecek. Birkaç yıl içinde de bölgede boş yer kalmayacağına inanıyoruz"

Kırıkkale Silah İhtisas OSB'de inşaat çalışmaları sürüyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 500 dönüm arazi üzerine kurulacak Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inşaat çalışmaları devam ediyor.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı ve Genel Sekreter Ahmet Şerbetçioğlu, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Varlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, arsa tahsislerinin ardından başlatılan fabrika inşaatlarında büyük yol kat edildiğini söyledi.

Silah İhtisas OSB'nin Kırıkkale ve Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Varlı, "Kırıkkale ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı olacak, önemli ölçüde istihdam imkanı sağlayacak. Türkiye'de tek olması itibariyle Kırıkkale'yi savunma sanayi merkezi haline getirecek Silah İhtisas OSB, kısa süre içinde üretim yapılır hale gelecek. Birkaç yıl içinde de bölgede boş yer kalmayacağına inanıyoruz." dedi.

Varlı, yer tahsisinin ardından inşaata başlayan firmaların karşılaştıkları elektrik ve su abonelikleri sorununun çözümü için de kendilerine yardımcı olunacağını ifade etti. Varlı, bölgenin Kırıkkale'ye katma değer sağlamaya başlaması için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna ait Arpalık Çukur mevkisindeki 500 dönüm arazi üzerine kurulacak OSB için şu ana kadar yaklaşık 20 milyon lira harcandı. Yatırım teşviklerinde 4. bölgede yer alan Kırıkkale'de, Silah İhtisas OSB'de yatırım yapacak girişimciler, 5. bölge teşvikinden yararlanabilecek.

Burada kurulacak tesislerde her türlü silah, uçaksavar, her çap ve model tabanca, uzun ve kısa namlulu toplar, savunma sanayisine yönelik yüksek teknolojili dijital ürünler, dürbün, gece görüş kamera sistemleri, savunma sanayisine ait donanım, çipler ve yazılımlarla bunlara ait tüm yedek parçaların imalatı yapılacak.

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KırıkkaleKırıkkale Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet VarlıSilah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
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