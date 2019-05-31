Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon istanbul ahmet food istanbul
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Dev şirket ABD'ye dava açtı
Viaport Turizm Jeneratörü
Viaport Turizm Jeneratörü
WhatsApp hattı kurdu!
WhatsApp hattı kurdu!
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Çeşmekolu 2 adlı kuyuda ilk sondaja startı verdik. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor" - "Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz. 160 günlük iş programımız var"

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı
banner17

KIRKLARELİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çeşmekolu 2 adlı kuyuda ilk sondaja startı verdik. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz. 160 günlük iş programımız var." dedi.

Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Lüleburgaz sahasında incelemelerde bulundu.

Burada bulunan ankonvansiyonel (kayagazı) doğalgaz arama kuyusu Çeşmekolu 2'de ilk sondaja start veren Bakan Dönmez, ardından kuyuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk startı da verdik. Bu kuyunun diğer kuyulardan farkı şu, ankonvansiyonel dediğimiz klasik olmayan yeni teknolojiyi burada kullanacağız. Ağırlıklı olarak bu teknoloji ilk ABD'de kullanıldı, şimdi Türkiye'de de kullanmaya başladık. Burası tam ankonvansiyonel nitelikte bir teknolojiyle yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metre kadar ineceğiz, bu havzada bu derinliğe hemen hemen ilk defa iniyoruz.

Arkadaşların sismik yaptığı analizlerde, derinde kaya gazı potansiyelinin olduğu tespit edildi. Şimdi ilk sondajla, önümüzde 160 günlük iş programımız var, onu tamamladığımızda olup olmadığını görmüş olacağız, arkadaşlar ümitli, ben de ümitli olmak istiyorum."

Bakan Dönmez, sondajın kazasız belasız tamamlanması dileğinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çeşmekolu 2 KuyusuEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5