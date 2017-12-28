Kırklareli'nde üretiyor 36 ülkede satıyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Tekstil sektöründe 50 yıldır faaliyet gösteren bir firma, Kırklareli'nde kurulu fabrikasında yaptığı üretimi 36 ülkeye satıyor.

Yaklaşık 50 yıl önce Düzce'de kurduğu fabrika ile tekstil sektöründe iş hayatına başlayan Debateks firmasının sahibi Dursun Karataş, 15 yıl önce Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yaparak bin 300 personeli ile tekstil üretimini artırdı.

Uluslararası pazara açılabilmek amacıyla İngiltere ve İspanya'da satış ofisleri açan ve kısa sürede Avrupa ülkelerinde tanınırlığını artıran Karataş, şu anda 36 ülkeye ürünlerini satıyor.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır sektörün içerisinde olduğunu ve uluslararası üretimler yaptığını söyledi.

Kırklareli'nde kurduğu fabrikasında 15 yıldır üretim yaptığını belirten Karataş, ürettiklerinin dünyanın dört bir köşesinden alıcı bulduğunu dile getirdi.

İhracat yapabilmek için nitelikli firma olunması gerektiğini vurgulayan Dursun Karataş, dünya devleri ile uluslararası pazarda rekabet edebildiklerini aktardı.

Dursun Karataş, Türk firmalarının dünyada güvenilirliği ve kaliteleri ile ön planda olduğunu ifade ederek, "İhracat gerçekten çok önemli ve zorlu bir süreç. Bizim irademizin dışında başka iradeler var bizi belirleyen. Onlarla da mücadele etmek ve onlara göğüs germek gerekiyor. Türkiye'nin daha fazla ihracat yapması ve ülkeye daha fazla döviz sokmak amacıyla çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin geleceği parlak"

Karataş, Türkiye'nin ihracat açısından geleceğinin çok parlak olduğuna dikkati çekti.

İhracat anlamında iddialı olduklarını belirten Karataş, 36 ülkeye olan ihracatlarını en kısa sürede 50 ülkeye gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

Ürünlerinin özellikle Avrupa ülkelerinden daha fazla alıcı bulduğunu dile getiren Karataş, şunları söyledi:

"Avrupa ülkelerinin bizi tercih etmesinin sebebi; tekstil yatırımları Türkiye'de çok fazla, ciddi birikim ve deneyim var. Özellikle dünya markaları Türkiye'yi Avrupa'ya yakın olmasından dolayı hızlı üretim yapması, ciddi bir makine parkuru ve yetişmiş insanı olması nedeniyle tercih ediyor. Bizim insanımızın enerjisi çok fazla. Türkiye'deki insanlar yetenekli ve yaratıcı. Bunu iç içe bulunduğumuz için yaşayarak öğrendim. Şu an 36 ülkeye ihracatımız var. Avrupa ülkeleri ağırlıkta ve dünya markaları çalıştığımız ürünler. Bunun için bu pazarın biraz daha geliştirilmesi ve büyümesi lazım. En çok ihracatı ise İngiltere, İspanya ve Almanya'ya yapıyoruz. Biz 36 ülkenin tekstil ihtiyacını buradan karşılıyoruz."

Dursun Karataş, ülkeye daha fazla döviz sokabilmek için ciddi çalışmaları olduğunu sözlerine ekledi.