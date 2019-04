Kırmızı biber rekor kırdı!

Kırmızı biber fiyatı yeşil biberi solladı.



Geçen hafta market fiyatı 20 TL olan kırmızı biberin kilogram fiyatı bugün itibari ile bazı marketlerde 30 liraya çıktı. Yani 1 hafta içerisinde kırmızı biberin fiyatına yüzde 50 oranında zam geldi.



Kırmızı biberin fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Pazarda ve marketlerde geçen hafta 20 liradan satışa sunulan kırmızı biberin fiyatı bugün itibari ile 30 liraya çıktı. Aynı biberin kilogram fiyatı İstanbul Hali’nde ise 18 ile 20 lira arasında satılıyor. Çanakkaleli ve Antalyalı üreticiler şu an piyasada çok ürün olmadığını bu nedenle fiyatların arttığını söylüyor.



"Piyasada ürün yok"



Kırımızı biberdeki fiyat artışlarının ürün yokluğundan kaynaklandığını belirten Çanakkale Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, yaptığı açıklamada, “Fiyat artışları ürün yokluğundan kaynaklanıyor. Yeni mahsüller daha yeni yeni çıkmaya başladı. Bu nedenle fiyatlar daha oturmadı. Oturmadığından dolayı da bu denli yüksek. Tabi burada fırsatçılık var mı yok mu onu tam bilemiyoruz.” ifadelerini kullandı.



Antalya Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Antalya'daki hortumun biber fiyatlarını etkilediğini belirten Metin, “Buradaki hortumun daha yaraları sarılmadı. Bazı çiftçiler fidanlarını yeni yeni dikmeye başladı. Şu an sadece serada ürünler var. Onun haricinde piyasada ürün bulmak biraz zor.” dedi.



"Üretim maliyetleri arttı"



Ayrıca üretim maliyetlerinin de artığını söyleyen Metin, “Üretim maliyetlerimiz arttı ancak kırmızı biber fiyatının 20 liradan 30 liraya çıkacağı bir durum yok. Gübre fiyatları, ilaç fiyatları stabil seyrediyor. Son dönemde şok edecek bir zam olmadı.” ifadelerini kullandı.



"Marketlere sormak lazım"



İstanbul Yaş Meyve Sebze ve Bostan Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Dayan ise fiyatların yükselmesinin en büyük sebebi olarak piyasada ürünün az olmasına ve maliyetlerin yükselmesine bağlıyor. Başkan Nevzat Dayan sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Şu an halde kaliteye göre kırmızı biberin fiyatı 18 TL ile 20 lira arasında değişiyor. Marketlerde neden 30 lira onlara sormak lazım. ” dedi.



"Havaların ısınmasıyla fiyatlar geriler"



Kırmızı biberi bu yıl az çiftçinin ektiğini belirten Dayan, “Bu yıl kırmızı biber (kapya) eken az oldu. Bu durumun üzerine bir de gider maliyetleri, işçi maliyetleri, yakıt maliyetleri eklenince her şey yükseldi. Havaların ısınmasıyla bu artışın duracağını düşünüyoruz ve fiyatların gerilemesini bekliyoruz.