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Kırmızı et üretimi arttı

- Kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 253 bin 314 ton oldu

Kırmızı et üretimi arttı
ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 253 bin 314 ton olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte sığır eti üretimi 221 bin 617 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 14,8 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,7 arttı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 27 bin 53 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 3,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,9 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 14,2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 253 bin 314 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 130 bin 960 ton olarak gerçekleşti.
 
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Kırmızı Et üretimi IstatistikleriOcak-MartTÜİK
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