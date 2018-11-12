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Kırmızı et üretimi arttı

- Kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 339 bin 379 ton oldu

Kırmızı et üretimi arttı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 339 bin 379 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 306 bin 638 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 30, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 28 bin 539 ton olarak öngörüldü. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 4,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalış gösterdi.

Türkiye'nin kırmızı et üretimi, Kurban Bayramı'nın da içinde yer aldığı üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 27,4 geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 yükseldi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 339 bin 379 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 145 bin 173 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık) 2015 210.475 261.871 380.162 296.7541.149.262 2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042 2017 232.404 260.683 337.988 295.3291.126.4032018 253.314 266.330 339.379


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