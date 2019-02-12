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Kırmızı et üretimi azaldı

- Kırmızı et üretimi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 azalarak 259 bin 672 ton oldu

Kırmızı et üretimi azaldı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 azalışla 259 bin 672 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılının dördüncü çeyreğine (ekim-aralık) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi 239 bin 703 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 21,8, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 7,8 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 17 bin 902 ton olarak öngörüldü. Üretim bir önceki çeyreğe göre yüzde 37,3, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,2 azaldı.

Türkiye'nin kırmızı et üretimi, Kurban Bayramı'nın da gerçekleştiği bir önceki çeyreğe göre yüzde 23,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,1 azaldı. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 259 bin 672 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 185 bin 324 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık) 2015 210.475 261.871 380.162 296.7541.149.262 2016 237.777 269.912 394.665 270.688 1.173.042 2017 232.404 260.683 337.988 295.3291.126.4032018 253.314 266.330 339.379 259.672 1.118.695


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