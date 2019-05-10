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Kırmızı et üretimi azaldı

Kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 düşüşle 211 bin 435 ton oldu.

Kırmızı et üretimi azaldı
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Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 düşüşle 211 bin 435 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte sığır eti üretimi 191 bin 287 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 20,2, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 17 bin 932 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 0,2 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,7 düşüş gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 18,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 geriledi. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 211 bin 435 ton oldu.

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 174 bin 52 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl             1.Dönem         2.Dönem        3.Dönem       4.Dönem     Toplam (Yıllık)
2015          210.475          261.871          380.162          296.754          1.149.262
2016          237.777          269.912          394.665          270.688          1.173.042
2017          232.404          260.683          337.988          295.329          1.126.403
2018          253.314          266.330          339.379          259.672          1.118.695
2019          211.435

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İstatistik KurumuTÜİKKırmızı Et üretimi
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